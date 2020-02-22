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Убийство Гандзюк: суд принял решение по экстрадиции Левина
Болгария готова выдать Украине Алексея Левина, подозреваемого в причастности к организации нападения на Екатерину Гандзюк. Экстрадиция Левина обсуждалась на высшем уровне лидерами Украины и Болгарии, а теперь суд в Бургасе устранил последние препятствия для передачи подозреваемого в Украину.
Как сообщает болгарское агентство Flagman, решение по Левину суд принял 21 февраля. У украинца есть еще семь дней, чтобы подать апелляцию. Если такая поступит, суд рассмотрит ее в течение недели.
В решении суда Бургаса отмечается, что преступление, в котором подозревается Левин, не является ни политическим, ни военным, потому нет оснований задерживать экстрадицию.
Напомним, Левин в июне 2019 года был объявлен в розыск Интерпола, а 24 января 2020 года украинца задержали в болгарском Бургасе на арендованной квартире. Болгарские правоохранители обратили внимание, что Левин изменил внешность и сейчас очень отличается от своего фото в базе Интерпола. Идентифицировали разыскиваемого лишь по отпечаткам пальцев.
31 июля 2018 года группа лиц совершила нападение на сотрудницу Херсонского горсовета и местную активистку Екатерину Гандзюк. Пострадавшую облили кислотой, Гандзюк получила тяжелые химические ожоги 40% поверхности тела. Пациентка скончалась в больнице 4 ноября 2018 года.
Приговор участвовавшим в нападении на Гандзюк был вынесен в 2019 году. Виновные получили от трех до 6,5 лет лишения свободы.
Фото flagman. bg
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