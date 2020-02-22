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Происшествия

В Днепре задержали подозреваемого в жестоком избиении несовершеннолетней

14:53 22 февраля 2020 45
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре за избиение 15-летней девушки полиция задержала местного жителя. Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

«18 февраля в 01.00 между 19-летним юношей и несовершеннолетней девушкой возник конфликт. Нападающий избил девушку и, когда она упала на землю, покинул место преступления», — сообщили в полиции.

21 февраля около 09.00 в полицию поступило сообщение от бабушки о том, что ее внучка 17 февраля около 16.00 ушла из дома и не вернулась. О том, что девочка не ходит в школу также сообщила ее учительница.

«В тот же день около 12.30 между гаражами по одной из улиц Соборного района разыскиваемую девушку обнаружили с многочисленными травмами. Ребенка госпитализировали в больницу. В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские Соборного отделения полиции установили и задержали злоумышленника. Им оказался знакомый девушки, 19-летний местный житель, ранее не судимый», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленник задержан. За нанесение телесных повреждений несовершеннолетней ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве насильник прямо на улице набросился на 16-летнюю девушку. Он толкнул ее на землю и пытался изнасиловать.

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