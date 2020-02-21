Происшествия

Лежала на земле избитая и без одежды: в Днепре нашли пропавшую несколько дней назад школьницу (фото)

В пятницу, 21 февраля, в Днепре нашли избитую обнаженную девочку-подростка без сознания. Ранее в Днепропетровской области дали пожизненное заключение педофилу, который убил ребенка при изнасиловании.

Как сообщает «Информатор», 15-летняя девочка лежала во дворе на Набережной Победы. Известно, что она ушла из дома 17 февраля. Сейчас пострадавшую госпитализировали. Поставлен предварительный диагноз — ЗЧМТ, перелом костей носа, перелом нижней челюсти со смещением, а также многочисленные ссадины, отморожение конечностей и общее переохлаждение.

Полиция проводит оперативные действия по поиску и задержанию лиц, которые причастны к инциденту.

Ранее сообщалось, что в Киеве насильник прямо на улице набросился на 16-летнюю девушку. Он толкнул ее на землю и пытался изнасиловать.

Фото с места преступления: 4900.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter