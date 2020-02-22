Общество и люди

Юная харьковчанка отдала свои роскошные волосы на парик для больного ребенка (фото, видео)

Харьковская школьница Эмилия пожертвовала предмет своей гордости — длинные волосы — на создание парика для ребенка, страдающего гнездной алопецией. Напомним, ранее аналогичный подарок больным детям сделала юная одесситка.

Процесс отрезания волос стал настоящей операцией, проводить которую прилетали медики из Италии.

Отрезаные волосы

Они же изготовят парик для больной девочки, написала в Facebook бабушка Эмилии Кира Джафарова.

По ее словам, Эмилия растет в семье врачей, где заниматься благотворительностью — обычное дело. Даже в ее школе выпускницы отказались от «понтов» на прощании со школой и приходят на выпускной в джинсах (сэкономленные деньги идут на помощь больным детям).

«Сегодня Эмилия отдала свои волосы. Для того, чтобы оценить значимость ее поступка, необходимо знать, что 147 миллионов людей на Земле страдают от гнездной алопеции, то есть — полной потери волос. Среди них есть дети, которые испытывают невероятные психологические страдания», — объяснила гуманный поступок внучки Кира Джафарова.

Она же выложила в сеть видео косметической операции, которую перенесла Эмилия.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали уникальную историю спасения от рака пятилетней полтавчанки Юлии Савченко.

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