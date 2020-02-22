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Победителем Нацотбора на «Евровидение-2020» стала группа GO-A

22:29 22 февраля 2020 146
Сцена Нацотбора на «Евровидение»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Победителем Национального отбора на «Евровидение-2020» стала группа GO-A. Коллектив представит Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Группа одержала победу в грандиозном финале, в котором сражались шесть претендентов: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. Артисты представили свои номера в прямом эфире, который транслировали телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Судьи отбора Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов распределили баллы так: 1 — Jerry Heil, 2 — TVORCHI, 3 — Дэвид Аксельрод, 4 — KHAYAT, 5 — KRUТЬ. А самый высокий балл — 6 — достался группе GO-A.

Зрители проголосовали таким образом: 1 — Jerry Heil, 2 — Дэвид Аксельрод, 3 — TVORCHI, 4 — KRUТЬ, 5 — KHAYAT. Как и судьи, зрители поставили на первое место группу GO-A.

Напомним, Национальный отбор проходил в несколько этапов. Участники соревновались в двух полуфиналах, в результате которых по три артиста вышли в финал. В этом году организаторы Нацотбора изменили правила и внесли новый пункт — к участию в отборе допускались артисты, не гастролирующие в России с 2014 года.

Вокруг Дэвида Аксельрода после второго полуфинала разразился скандал. Жена и продюсер артиста Алена Мозговая высказалась по этому поводу в интервью «ФАКТАМ».

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