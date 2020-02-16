Шоу-бизнес

На телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ прошел второй полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020». Зрители увидели вторую восьмерку конкурсантов: MOONZOO feat F.M.F Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. По результатам баллов от судей и зрителей в финал прошли только трое из них. Напомним, первой тройкой финалистов стали: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A.

Музыкальный продюсер Национального отбора-2020 — Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула. Члены жюри — Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

— Добрый вечер, декольте Тины Кароль, — пошутил Притула, обращая внимание на откровенное платье певицы.

— Хуже, когда его нет, — тут же отреагировала артистка.

— В этом году очень необычный конкурс, — сказал Данилко, открывая отбор. — В шутках Притулы надо искать смешное. Давайте настроимся на позитив.

Во втором полуфинале оказались сразу три выпускника команды Тины Кароль — KHAYAT, Дэвид Аксельрод и Элина Иващенко.

— Это будет для меня самое сложное испытание, — призналась Тина.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, работающей в стиле Sad Dance («танцевальная музыка для тех, кому не весело»), и американского репера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года был назван украинскими музыкальными СМИ одним из лучших релизов года.

— Мое сердце принадлежит Украине, — сказал американский репер Фрэнсис, предваряя песню «Maze», которая переводится как «Лабиринт». Фрэнсис — айтишник, который приехал на заработки в Украину и остался здесь, влюбившись в нашу страну.

— Это было круто! — признал Притула.

— Песня странная, — сказал Дроздов. — Но в ней есть атмосферность. Это, скорее, трек. Вы на этом конкурсе «белая ворона», мне было интересно за вами наблюдать. Надеюсь, Украина оценит по достоинству вашу песню.

— Соглашусь с Виталием, — поддержала Дроздова Тина. — У вас точно появятся фанаты, и я буду среди них. Это крутое начало, это было уверенно!

— По-моему, всем все понятно, — сказал Данилко. — Не было никакой грусти. Вы мне понравились, было качественно.

— Мы сделали все, что хотели, — признались «ФАКТАМ» музыканты после выступления. — Чувствуем бешеный прилив адреналина. Наверное, он нам и помог на сцене.

FO SHO — афро-украинский хип-хоп-проект, созданный в начале 2019 года в Харькове. Сестры Бэтти, Мириям и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях.

— Мы считаем себя украинками, — признались девушки, представляя песню «Blck sqr», посвященную Казимиру Малевичу и его «Черному квадрату».

— Я аплодировала вам стоя, — сказала Тина. — Это было современно и неожиданно! Для Украины это резонансно. Я бы с вами спела!

— Я всю песню улыбался, — признался Андрей. — Желаю, чтобы вы были в финале.

— Девчонки, вы — огонь! — восхитился Дроздов. — Вы убедительны, это дыхание мирового уровня. Вы очень техничны.

— Мы не пришли кому-то доказывать, что мы — украинцы, — сказали «ФАКТАМ» артистки. — Мы тут родились и такими себя считаем. Ходили здесь в школу и университет. Среди своих конкурентов видим только себя. Главное — побороть свои эмоции.

Элина Иващенко — победительница двух популярных вокальных шоу Украины («Х-фактор» и «Голос. Діти»), радиоведущая, преподаватель вокала и обладательница Гран-при фестиваля «Черноморские игры-2018».

— Моя песня называется «Вставай», — говорит Элина. — Мне не хочется, чтобы нацотбор стал моим первым поражением. Хочу привезти «Евровидение» в Украину.

— У вас карма победительницы, — сказал Притула.

— Мне было важно спеть свою песню, — рассказала Элина. — Ее идея — вставай, иди, твори, никто не должен унижать женщин. В Европе это серьезная проблема — насилие над женщинами. У меня такой проблемы не было, но я хотела рассказать о множестве историй, которые происходят вокруг нас.

— Думаю, может, я поцелован Снежной Королевой — почему я вам не верю, — остался недоволен Андрей Данилко. — Для меня это было очень вторично.

— В финале нам нужен такой феноменальный голос, но у меня вопрос к аранжировке, — сказала Тина. — Модуляция в конце была нечистой. И я бы посоветовала поменять платье и взять микрофон в руку.

— Критика достается самым сильным, — поддержал Элину Дроздов. — Ты — как немецкая сборная по футболу, которая в свое время побеждала все и вся. У вас безупречное пение.

— Я бы хотела, чтобы люди голосовали за песню, — призналась «ФАКТАМ» Элина. — Мне важен смысл, который я в нее вложила. Меня, как артистку уже видели на многих проектах. Я пришла, чтобы поднять важную тему, и счастлива, что заявила об этом на сцене.

— Вы будете менять номер?

— Я прислушаюсь к мнению Тины Кароль, но для меня важно мнение команды. Образ я менять не буду — это конкурс артиста, и он сам знает, как ему выходить на сцену. А в моем платье тоже раскрывается смысл песни — это наряд-загадка.

Александр Порядинский — певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу «Х-фактор». Александр боролся и со своим лишним весом — сбросил 60 килограммов.

— Кто, как не я, представит страну на «Евровидении»? — был уверен перед выступлением артист.

Песня «Savior» показала всю красоту низкого голоса артиста.

— Как вы сбросили 60 килограммов? — поинтересовался Притула.

— Нужно прикрывать рот и все, — сказал Саша.

— Классный вокал, — признала Тина. — Но типовой образ. Если ты столько сделал, чтобы оказаться здесь, сделай что-то для того, чтобы иначе выглядеть. Тем более, если ты хочешь наступать на пятки Олегу Виннику!

— Когда я вас услышал, а затем увидел, оказалось несоответствие сценического образа с пением, — сказал Андрей. — Вам нужен хороший режиссер, стилист. Когда вы поете, это касается души.

— Не надо быть вторым, — уверял Дроздов. — Мне нравится, что вы поменяли свою вокальную манеру после «Х-фактора». Это любопытно.

GARNA — сольный проект украинской певицы Алены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского. Алена — автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

— Это был крик души, и у меня получилась песня для «Евровидения» — «Who We Are», — сказала Алена.

— Кто вы? — поинтересовался Притула после ее выступления.

— Я девушка, которая освободилась от стандартов, — сказала Алена. — Я испытала буллинг.

— Мне тоже говорили, что я — ишак, из-за кривых зубов, — не смутился Притула. — Ну и что?!

— А меня называли тумбочкой, — призналась Алена.

— Крайне редко молодые музыканты вспоминают о публике, — сказал Данилко, разбирая номер певицы. — А вы работали на зрителя. Мне это понравилось.

— Мощный вокал, но это и все хорошее, — прокомментировал Дроздов. — Текст песни 20-летней давности. Мне она не понравилась. Мне кажется, вам надо еще найти свой образ. Поп-артист — это не только голос. В этом году на отбор вы пришли рано.

— Главное, что у вас есть стержень, — поддержала артистку Тина. — Приходите в следующем году обязательно.

KHAYAT — молодой украинский артист и автор песен, работающий в жанре фольктроника. В прошлом году он уже сражался в национальном отборе.

— Второй раз сложнее приходить на отбор, — сказал Андрей. — У меня теперь сверхзадача.

Песня «Call For Love» понравилась всем судьям.

— Я вернулся на отбор ради зрителей, — признался артист. — Моя песня — это призыв любить.

— Это коммерческая песня, интересная вокально, — прокомментировала Тина. — Я против девушек на сцене в вашем номере. Музыка есть, голос, все остальное можно добавить. Пригласите «Козаков».

— Эта песня лучше прошлогодней, — констатировал Дроздов. — Мне нравится, как вы развиваетесь. Для вашей вокальной техники сложностей не надо.

— В прошлом году мне вообще не понравился ваш номер, — признал Данилко. — Постановку надо менять, но все остальное отлично.

David Axelrod — известный украинский певец, музыкант, композитор, супруг продюсера Алены Мозговой. В прошлом году артист изменил свое имя и впервые выступил как Дэвид Аксельрод на проекте «Голос країни».

— Я писал песню «Horizon» много лет, — признался Дэвид. — Она про любовь.

— Это сильная конкурсная песня с крутым вокалистом, — признал Андрей. — Достойно и хорошо. Но, если мы ищем, чем удивить, то она — не про это. Традиционная песня.

— Ваш голос меня успокаивает, — сказал Виталий. — Песня запоминается, напевается. Но хочется немного больше жизни на сцене.

— Нереально спето, — восхитилась Тина. — Но хотелось видеть на сцене не птичек, а видео. Ты — один такой, больше такого голоса не знаю. Но надо выходить из комфортных условий. Сегодня это было самое вокальное выступление.

Закрыла второй полуфинал группа TVORCHI — фармацевты из Тернополя, создающие популярную музыку. Их хит «Believe» в считаные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

— Наша песня «Bonfire» о том, что надо сохранить планету, — сказали музыканты.

— Самая современная группа на отборе, — признал Дроздов. — Но на прогоне вы мне понравились больше. Если пройдете в финал, продумайте номер, наполните его. Но песня крутая.

— Какие они творческие! — восхитилась Тина. — Очень интересная песня. Но нужна вокальная стабильность.

— Это один из самых удачных треков отбора, — сказал Данилко.

Приглашенным гостем эфира стала украинская рок-группа THE HARDKISS. В 2016 году группа также участвовала в Национальном отборе на Евровидение, по результатам которого заняла второе место.

— Эта сцена нацотбора нужна всем исполнителям, — призналась Юлия Санина. — Но дважды в одну реку не войдешь, мы думаем о выступлении на больших стадионах.

Гостьей второго полуфинала стала и представительница Украины на детском «Евровидении-2019» София Иванько.

Затем Сергей Притула закрыл линии для голосования и объявил оценки жюри.

Оценки жюри:

1 — GARNA

2 — Александр Порядинский

3 — FO SHO

4 — Элина Иващенко

5 — MOONZOO feat F.M.F Sure

6 — David Axelrod

7 — KHAYAT

8 — TVORCHI

Перед оглашением результатов голосования зрителей выступил представитель Чехии на «Евровидении-2020» Бенни Кристо.

— Это был драйв! — сказала Тина. — Конечно, Бенни попал бы в наш национальный финал.

Все участники полуфинала вышли на сцену, чтобы услышать решение зрителей.

Оценки зрителей:

1 — GARNA

2 — MOONZOO feat F.M.F Sure

3 — FO SHO

4 — Элина Иващенко

5 — David Axelrod

6 — Александр Порядинский

7 — KHAYAT

8 — TVORCHI

В финал прошли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

— В финале мы удивим еще больше, — сказал «ФАКТАМ» солист группы TVORCHI Андрей Гуцуляк. — Я сам себя спрашиваю, как это случилось! Мы просто делали то, что должны. Но после полуфинала и оценок жюри и зрителей чувствуем себя совершенно счастливыми! К финалу будем работать над замечаниями жюри и сделаем наш номер еще лучше.

Жеребьевка определила порядковые номера выступлений конкурсантов: KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.

О перипетиях первого полуфинала национального отбора читайте в статье Бандура, шаман и разочарованный Данилко: чем запомнился первый полуфинал нацотбора на «Евровидение».

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