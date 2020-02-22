Нацотбор на «Евровидение-2020»: все финалисты и их песни (видео)

Шоу-бизнес

22 февраля, в субботу, состоится грандиозный финал Национального отбора на «Евровидение-2020», который пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). За право представлять Украину на международном песенном конкурсе в прямом эфире, который транслируют телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ, сразятся шесть участников. Это победители первого полуфинала — KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A. И лидеры второго полуфинала — David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI.

Молодых артистов, только мечтающих об успехе в Европе, поддержат звезды «Евровидения», выступления которых стали лучшими на конкурсе. Откроет шоу фееричная Верка Сердючка, занявшая на конкурсе в 2007 году второе место с песней «Лаша тумбай». Выступление украинской звезды так понравилось публике, что ее со сценической мамой каждый год приглашают на конкурс, как специальную гостью.

Особенный номер готовит судья отбора Тина Кароль, занявшая на конкурсе седьмое место в 2006 году. Новую песню представит певица Джамала, которая с песней 1944 в 2015 году принесла Украине вторую победу на «Евровидении». Артистка, ожидающая второго ребенка, представит свою новую песню «Жалі», написанную вместе с Аlyona Аlyona.

Джамала, прошедшая через отборы, как конкурсантка, а также побывавшая в судейском кресле, выразила поддержку молодым артистам и назвала своего фаворита. Певица акцентирует на том, что «Евровидение» — это, прежде всего, песенный конкурс. Каждый участник Нацотбора выходит на сцену со своей песней, своей историей.

«Мне очень нравится, что в Украине последние 5 лет Нацотбор проходит в таком формате. Главная цель, конечно, это выбрать представителя страны на „Евровидении“, но еще очень важно открывать новые имена. Для нас, для страны, которая еще формирует свое звучание, формирует понятие „украинская музыка“, важны новые исполнители и новые музыкальные решения. Мне понравилась группа TVORCHI. На Нацотборе время от времени звучат песни, после которых остается ощущение „так хотел попасть на „Евровидение“, что написал слишком евровизионную песню“. С TVORCHI такого не было. Мне понравилось и как они выглядели, и как себя чувствовали на сцене, и сама песня. Все очень модно», — сказала Джамала «ФАКТАМ».

Участники Нацотбора выступят в таком порядке:

1. KRUTЬ

2. JERRY HEIL

3. Go_A

4. David Axelrod

5. KHAYAT

6. TVORCHI

Предлагаем вспомнить, как участники выступали в полуфиналах: все номера

KRUТЬ

Откроет отбор молодая певица и бандуристка Марина Круть с нежным номером «99». Девушка покорила публику своим уникальным стилем, соединив старинный инструмент, самобытный голос и современную модную музыку. После выступления в полуфинале Марину называли фавориткой. В интервью «ФАКТАМ» Марина призналась, что главным конкурентом на сцене считает свой страх.

Jerry Heil

Молодая певица, автор и композитор, стремительно ворвавшаяся в украинский шоу-бизнес с песней «Охрана, отмена», специально для «Евровидения» написала песню Vegan. В ней отображает свою жизненную позицию и обращается к обществу с месседжем. Jerry Heil говорит, что ее выступление — о толерантности

GO-A

Электро-фолк группа выступает с песней «Соловей», в которой звучит мощная украинская этника и современная музыка. В номере соединили аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Получилась взрывная смесь, которая очень понравилась судьям и зрителям. Участники группы — вокалистка Катерина Павленко, мультиинструменталист Тарас Шевченко и гитарист Иван Григоряк.

David Axelrod

36-летний David Axelrod — самый опытный участник Нацотбора с самой форматной для «Евровидения» песней Horizon. Среди всех конкурсантов артист выглядит самым убедительным и профессиональным, прекрасно владеет вокалом. Но именно форматность и разгоревшийся скандал вокруг его имени могут сыграть злую шутку.

KHAYAT

Андрей Хайат известен благодаря участию в проекте «Голос країни», где его наставником была Тина Кароль. В прошлом году молодому исполнителю не удалось пройти в финал. В этот раз он выступает с песней Call For Love.

TVORCHI

Электронная группа из Тернополя выступает с песней Bonfire. Дуэт Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни стал фаворитом второго полуфинала. Хотя сами музыканты остались не очень довольны своим выступлением. К финалу ребята обещали подтянуться, прежде всего, технически, и удивить мощным выступлением.

Напомним, финал Национального отбора на «Евровидение-2020» пройдет 22 февраля. Ведущий прямого эфира — Сергей Притула. Победителя выбирают судьи — Андрей Данилко, Тина Кароль, Виталий Дроздов, объявляющие свои баллы после выступления всех участников. А также телезрители, которые голосуют за понравившихся артистов с помощью смс. Результаты суммируются и выводится общий результат. Участник, набравший высший балл, и станет представителем Украины на международном песенном конкурсе.

Ранее вокруг David Axelrod разгорелся скандал, его обвинили в плагиате. Кроме того, бывший пиар-менеджер артиста обвинила его в мошенничестве. Жена исполнителя, продюсер Алена Мозговая назвала шумиху черным пиаром перед финалом, и сказала в интервью «ФАКТАМ», что они с Дэвидом не будут копаться в помоях, а сосредоточатся на выступлении.

Ранее продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал участников Национального отбора.

Фото предоставлены пресс-службой канала СТБ, а также https://www.instagram.com/eurovision.ua

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