- 11:36 В полиции раскрыли подробности трагедии в доме министра времен Януковича
- 11:23 В Одессе BMW и Toyota не поделили дорогу: есть пострадавшие
- 11:18 Где смотреть онлайн чемпионский бой Беринчик — Сармьенто: расписание трансляций
- 11:11 Инкубационный период коронавируса COVID-19 может составлять 27 дней: сделано важное заявление
- 10:58 Полтавщина провожает в последний путь 22-летнего Максима Хитайлова, погибшего во время боя под Золотым
- 10:33 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на чемпионате мира
- 10:33 Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
- 10:12 Нацотбор на «Евровидение-2020»: где и когда смотреть финал
- 10:08 В Киеве пьяный водитель Volkswagen врезался в магазин на заправке: эксклюзивные фото с места ЧП
- 09:58 Боевики снова пытались прорваться через линию разграничения на Донбассе: есть потери
- 09:57 В отеле, где живет сборная России по биатлону, итальянская полиция ранним утром провела обыски
- 09:40 На территории школы под Запорожьем нашли смертельно опасный тайник
В полиции раскрыли подробности трагедии в доме министра времен Януковича
В полиции Киевской области раскрыли новые подробности инцидента в селе Чайки 21 февраля, когда в доме бывшего главы МИД времен Януковича нашли застреленным столичного предпринимателя.
Дело расследуется как самоубийство. 56-летнего жителя Киева нашли в доме с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия изъят пистолет «Jericho 941 PSL», патроны и гильза.
Судебно-медицинская экспертиза должна дать заключение о причинах смерти. По версии полиции, киевлянин приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.
Расследование продолжается, полицейским предстоит установить полную картину случившегося.
Напомним, о случившемся в доме экс-министра стало известно около 22 часов 21 февраля. Дом бывшего главы МИД находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...