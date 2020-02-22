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Происшествия

В полиции раскрыли подробности трагедии в доме министра времен Януковича

11:36 22 февраля 2020 89
дом
Инф. «ФАКТОВ»

В полиции Киевской области раскрыли новые подробности инцидента в селе Чайки 21 февраля, когда в доме бывшего главы МИД времен Януковича нашли застреленным столичного предпринимателя.

Дело расследуется как самоубийство. 56-летнего жителя Киева нашли в доме с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия изъят пистолет «Jericho 941 PSL», патроны и гильза.

Судебно-медицинская экспертиза должна дать заключение о причинах смерти. По версии полиции, киевлянин приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.

Расследование продолжается, полицейским предстоит установить полную картину случившегося.

Напомним, о случившемся в доме экс-министра стало известно около 22 часов 21 февраля. Дом бывшего главы МИД находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

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