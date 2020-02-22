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Ксантиппа, Гюнтер и Юлия: синоптик объяснила резкое ухудшение погоды в воскресенье
Синоптик Наталья Диденко напомнила украинцам о резкой перемене погоды, которое принесет уже 23 февраля активный циклон Xanthippe (Ксантиппа. Ред.). По ее словам, циклон будет находиться на севере Скандинавии, однако его атмосферный фронт достигнет и Украины, куда принесет осадки и усиление ветра.
Таким образом, дождя, местами с мокрым снегом, следует ожидать в большинстве областей. Исключение составят только южные регионы страны, которые окажутся под влиянием антициклона Hunter (Гюнтер. Ред.). Там осадков не ожидается.
Ветер западного направления раскрутится до штормовых порывов — до 15−20 метров в секунду и выше, а в Карпатах — и вовсе до 30 метров.
Температура воздуха составит +3+9 градуса с дальнейшим снижением в понедельник — до +2+5 градусов.
Тем временем над Германией уже формируется циклон Yulia (Юлия. Ред.), который покажет свой характер в Украине 24 февраля. Так, ветер усилится до 22−28 метров в секунду, а в Карпатах — даже до 40 метров. Также ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» обещал, что вторая декада февраля порадует весенней погодой, но к концу месяца зима напомнит о себе.
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