Общество и люди

Дождь и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных

В выходные дни, как и прогнозировалось ранее, в Украине испортится погода — осадки будут сопровождаться сильным ветром.

И если в субботу, 22 февраля, особые осадки не ожидаются, что уже в воскресенье, 23 февраля, атмосферный фронт принесет с собой дожди, мокрый снег и штормовой ветер.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 4 мороза, в течение дня ожидается + 3 + 7 градусов, на юге и западе местами до + 5 + 9 градусов, на востоке будет прохладнее — до + 1 + 4 градусов.

В Киеве субботу будет преимущественно сухо, а уже в воскресенье атмосферный фронт «подгонит» дождь, а местами и с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в дневные часы — до +5 градусов.

«24 февраля в Украину переместится циклон, который зародится над Германией, пройдет через Польшу, а в понедельник выскочит у нас. Он принесет сильные осадки и, особенно обратите внимание, сильнейший штормовой ветер! 24 февраля в Киеве, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится — осадки и штормовой ветер!» — предупреждает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», метеорологи утверждают, что с 10 февраля в Киев пришла метеорологическая весна — в течение пяти дней среднесуточная температура держалась выше нуля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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