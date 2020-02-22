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Провокация в Одессе: у православного храма распространяли листовки против эвакуированных из Китая (фото)
В Одессе прихожане Свято-Успенского собора обратились в СБУ в связи с распространением в городе провокационных листовок. В них, в частности, одесситов призывали противиться прибытию в Украину сограждан из эпицентра распространения коронавируса. Напомним, ранее СБУ выяснила, что фейковые сообщения о коронавирусе в Украине рассылались с иностранных почтовых сервисов.
Листовки двое неизвестных раздавали прямо у входа в храм, сообщили в Одесской епархии УПЦ. При этом один из злоумышленников снимал процесс на камеру мобильного телефона.
«Учитывая взрывоопасную социальную обстановку и напряжённость в обществе, связанную с вопросом эвакуации граждан Украины из КНР, такие действия можно рассматривать как угрозу миру, стабильности и подрыв общественной безопасности в регионе, а также разжигание межрелигиозной вражды», -говорится, в частности, в тексте обращения в СБУ.
Верующие просят спецслужбу разобраться в ситуации, привлечь к ответственности виновных в разжигании социального конфликта и пресечь действия, направленные на нарушения мира и правопорядка в регионе.
Как сообщали «ФАКТЫ», в результате спровоцированных беспорядков вокруг приема эвакуированных из Китая украинцев на Полтавщине серьезно пострадали девять силовиков, одному из них проломили голову.
Все подробности протестов в Новых Санжарах читайте в статье «ФАКТОВ» «Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам».
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