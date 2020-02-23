Зима возвращается: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

Украина

В Украине резко ухудшилась погода — скандинавский циклон Xanthippe принес на территорию нашей страны сильные осадки и усиление ветра. По оценкам Украинского Гидрометцентра, осложнение погодных условий 23 февраля будет отвечать I («желтому») уровню опасности, 24 февраля — ІІ («оранжевому») уровню.

23 февраля будет облачно по всей Украине, практически повсюду ожидается мокрый снег, лишь на юге будет идти обычный дождь. Температура воздуха днем составит 7−9 градусов (на западе страны ожидается до +11 градусов выше нуля, а на Донбассе, на Сумщине и в Харькове — 3−5 градусов).

В Киеве спасатели объявили штормовое предупреждение — порывы ветра 23 февраля будут достигать 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 23 февраля

24 февраля средняя температура воздуха в Украине днем снизится до 2−4 градусов, при этом осадки и ветер только усилятся (скорость ветра ночью составит 15−20 метров в секунду, а днем — 17−22 метров). Самый сильный снег ожидается на востоке Украины (в Харьковской, Луганской и Донецкой областях), при этом в Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в аннексированном Крыму продолжит дождить.

В Карпатах 24 февраля ожидается сильный снег и метель, на дорогах снежные заносы.

В Киеве 24 февраля будет облачно, показатели термометров и днем и ночью составят 2−4 градуса.

Напомним, в Киеве с 10 февраля уже началась метеорологическая весна.



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