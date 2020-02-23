Шоу-бизнес

Убедительная победа GO-A и странный провал TVORCHI: чем запомнился финал нацотбора на «Евровидение» (видео)

22 февраля поздно вечером завершился финал национального отбора на конкурс «Евровидение-2020». За право представлять Украину на международном песенном конкурсе сражались шесть участников — победители полуфиналов KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. В итоге по результатам оценок жюри и голосования зрителей победу одержала этно-фолк-группа GO-A.

Открыла грандиозный финал фееричная Верка Сердючка, ставшая иконой «Евровидения». Перед выступлением Верка с мамой похвастались наградой за песню «Лаша Тумбай» и зажгли вместе с залом. «Ради этого выступления я влезла в этот легендарный костюм», — сказала Верка.

«Притула, вызывай пожарку, мы начинаем зажигать», — добавила Сердючка и таки зажгла, вызвав овации зала и крики «Молодец!». Выпив бокал шампанского на сцене, звезда продолжила песнями «Сама не знаю почему, но ты мне нравишься…» и «Make It Rain Champagne».

Первой свой номер показала фаворитка первого полуфинала певица и бандуристка из Хмельницкого Марина Круть, выступающая под сценическим именем KRUТЬ.

«Я мечтаю выйти на сцене в Роттердаме с моим инструментом и показать миру бандуру», — сказала Марина перед выступлением.

В номере она соединила звучание старинного инструмента, самобытный голос и современную модную музыку. Марина прислушалась к советам судей, и в финале вышла в новом белом платье, изменила прическу и держалась на сцене более уверенно. Выступала Марина не сидя, как в полуфинале, а стоя.

Судья Виталий Дроздов, отметил, что вокал Марины стал более сильным и уверенным, но далеко не идеальным.

А вот Тине Кароль выступление очень понравилось.

«Уверена, что пройдет время и сделаете для Украины что-то значимое. Все было идеально», — сказала Тина.

Второй вышла на сцену молодая певица, автор и композитор Jerry Heil (Яна Шимаева), стремительно ворвавшаяся в украинский шоу-бизнес с песней «Охрана, отмена». Специально для «Евровидения» она написала песню Vegan, но после первого полуфинала нарвалась на критику. Певица прислушалась к советам, изменила номер и вернулась к образу в привычной для нее пижаме. Номер поставил Герман Ненов.

«Мы не хотели отвлекать зрителей лишними элементами», — объяснила Яна. Она добавила, что негативные комментарии выбили ее из колеи. «Я умирала, восстанавливалась, и вот я снова здесь. Для меня „Евровидение“ — это не битва, а обмен, месседж, который мы несем обществу», — сказала певица.

Андрей Данилко посоветовал Яне не читать комментарии. Однако он отметил, что новый номер не имеет ничего общего с песней. «Полное несоответствие», — резюмировал судья и предложил Яне зайти к нему в гримерку после шоу.

Электро-фолк-группа GO-A с песней «Соловей» выступила третьей. Музыканты соединили аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники группы — вокалистка Катерина Павленко, мультиинструменталист Тарас Шевченко и гитарист Иван Григоряк — говорят, что в первую очередь рвутся на конкурс в Роттердам, чтобы нести украинскую культуру.

Стоит отметить, что GO-A получили самую горячую поддержку зала. Впечатлили ребята и судей. Дроздов назвал их номер магией.

«Вы лучшие. Вы для меня лично фавориты. Так Украина не была представлена на „Евровидении“ никогда. Это стильненько, странненько, как я люблю. Вы выделяетесь, я за вас», — сказал Данилко.

Не жалела комплиментов и Тина Кароль, назвав группу готовыми представителями «Евровидения».

36- летний David Axelrod, выступивший четвертым с песней Horizon, кардинально изменил свой номер и имидж на сцене, став похожим на героя «Игры престолов». «Моя песня — это саундтрек любви», — сказал Дэвид после выступления.

Дроздов назвал удачной смену имиджа Дэвида. «Лучше, чем Дэвид, не пел никто. Но проголосуют ли за это?», — отметил Андрей Данилко и похвалил новую прическу участника.

«Я в шоке, как за такое короткое время можно сделать такое колоссальное перевоплощение. Я бы вышла замуж за тебя, — сказала Тина. — За все годы это лучшее твое выступление на сцене».

KHAYAT (Андрей Хаят), известный по участию в проекте «Голос країни», второй раз штурмовал национальный отбор под номером «пять». В этом году с песней Call For Love он хотел бы «порвать» конкурс и устроить яркую украинскую вечеринку в Роттердаме.

«Я хочу показать, что мы современные украинские артисты, которые помнят о своих корнях», — сказал Андрей.

Тина Кароль, которая была его наставником в вокальном шоу, назвала Хаята своим астральным братом. «Ты набрался смелости, вел за собой публику, и она отвечала тебе взаимностью. Горжусь тем, что мы работали вместе и тем, какой крутой уровень ты показываешь сейчас», — сказала Тина и довела до слез Андрея.

Тернопольские фармацевты, группа TVORCHI, ставшие фаворитами второго полуфинала, с песней Bonfire закрывали национальный отбор. Ребята также поменяли образы и поработали над вокалом. Однако во время выступления казалось, будто солист порой не слышит себя.

Любопытно, что Кенни за день до финала женился на своей возлюбленной Наталье.

Тина Кароль сказала за песню «браво». Она отметила, что музыка TVORCHI — драйвовая и непредсказуемая. Вокал комментировать не стала, сказав, что об этом лучше промолчать.

Дроздов назвал группу будущим украинской музыки, но отметил, что TVORCHI в финале провалили выступление: вокал был гораздо хуже, чем в полуфинале.

«Я не уверен, что вы готовы поехать на «Евровидение», — отметил Данилко.

Пока шло голосование, своими выступлениями порадовали публику беременная вторым ребенком Джамала и Тина Кароль.

Судьбу победителя решили оценки судей (Тина Кароль, Андрей Данилко, Виталий Дроздов) и голосование телезрителей.

Член жюри, генеральный директор «Хіт ФМ» Виталий Дроздов считает, что все шесть финалистов были абсолютно равны в своих шансах на победу. Он не смог назвать явного фаворита. А победил тот, кто «лучше всех справился с нервами и эмоциями во время выступления, кто учел замечания».

«В финале важна энергетика артиста, его подача и стремление представлять Украину на „Евровидении“. Я хочу увидеть личность артиста и то, насколько он сможет справиться с волнением в этом финальном баттле», — сказал Виталий Дроздов в комментарии «ФАКТАМ» перед эфиром.

По его мнению, скандалы вокруг Дэвида Аксельрода и Джерри Хейл на оценки судей никак не повлияли.

«На голосование жюри это точно никак не повлияет. Теоретически может повлиять на голосование слушателей, но не думаю, что очень сильно: скандалы были не настолько громкими, а обвинения не очень обоснованными», — считает Дроздов.

Он также добавил, что каждый из финалистов может достойно выступить на сцене «Евровидения» в Роттердаме.

«По большому счету, все у них есть. Если чего и хотелось бы им пожелать, то уверенности и в хорошем смысле наглости», — резюмировал Дроздов.

В итоге оценки выглядели так. На последнем месте по единогласному решению жюри оказалась Jerry Heil. Второе место с конца заняли TVORCHI. Всего три балла получил Дэвид Аксельрод. Четыре — поставили KHAYAT, пять — KRUТЬ. А самый высокий бал достался группе GO-A.

Зрители несколько иначе оценили выступления финалистов: 1 — Jerry Heil, 2 — Дэвид Аксельрод, 3 — TVORCHI, 4 — KRUТЬ, 5 — KHAYAT. Как и судьи, зрители поставили на первое место GO-A. Эта группа и представит Украину в Роттердаме в мае.

Напомним, ранее известный продюсер Игорь Конратюк резко раскритиковал участников национального отбора на «Евровидение».

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