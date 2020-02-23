В Запорожье зарезали известного криминального авторитета

Происшествия

В Запорожье 22 февраля вечером ножом в грудь убили мужчину 1968 года рождения. Об этом сообщила руководительница отдела коммуникации ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.

Погибший был влиятельным криминальным авторитетом по кличке «Сарван». Мужчина был азербайджанцем по национальности, пишет УНН.

Известно, что в последнее время он передвигался с охраной. Но 22 февраля, по пока неизвестным причинам, он пострадал от нападающего с ножом. У кольца на Нижней Хортице в Запорожье «Сарван» выбежал к таксистам уже окрававленный, после ножевых ранений. Затем упал на землю. А позже скончался в карете скорой помощи.

По данным СМИ, «Сарван» был причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также организовывал ОПГ и тесно общался с «Григорой» — не менее известным в Запорожье криминальным авторитетом. Имел связи с «ворами в законе» и на родине — в Азербайджане.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в России произошла очередная криминальная разборка между «ворами в законе». Теймураза Чурадзе, который известен в криминальных кругах как Алеко Шошия, жестоко избил его близкий друг — криминальный авторитет Гурам Чихладзе (Квежоевич).

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