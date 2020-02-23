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"Сивохо это видел?": сеть возмутило видео с детьми из оккупированной Амвросиевки
В сеть попало видео утреника в детском саду оккупированной Амвросиевки Донецкой области. Видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook.
«Оккупированная Амросиевка. 6 лет правозащитные детские международные и украинские защитники молчат. Наших детей инфицируют неизлечимым вирусом каждый день», — написал он.
В сети активно обсуждают данное видео.
«Их уже не вернуть в состав Украины! Та что-то и не хочется таких возвращать!» — написала одна из пользоователей.
«Вирус победобесия! Там что Гиви в руках малого?» — добавила вторая.
«Сивохо ЭТО видел? У родителей в головах еще хуже», — написала еще одна.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Анатолий Штефан опубликовал видео, на котором агрессивный житель Донбасса своей речью возмутил сеть. В частности, он назвал Украину «окраиной России».
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