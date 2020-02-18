"Неизлечимо инфицированный": агрессивный житель Донбасса своей речью возмутил сеть (видео)

Украина

После пяти лет войны России против Украины мировоззрение жителей Донбасса, даже на подконтрольных украинскому правительству территориях, похоже полностью мутировало под влиянием российского ТВ и теперь представляет собой гремучую смесь, направленную против своего же государства .

В пользу таких выводов говорят бытовые инциденты, видеозапись одного из которых опубликовал в своем Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Они живут рядом, они мечтают вонзить нам нож в спину, они с паспортами Украины, но в душе они настоящие враги, которые ждут своего часа. Они неизлечимо инфицированы», — написал он.

Как видно из ролика, события происходили в автобусе, где житель Донбасса набросился с обвинениями на украинского военного, запричитав, что «власть, которую тот привел, ничего не сделала».

«Россия вам не нравится? А американцы что вам помогли? Запомни, ты один раз присягал!» — забился в истерике пассажир.

Военный объяснил, что действительно присягал только раз — своей Родине Украине. На что мужчина разразился оскорблениями о том, что «это не Украина, а окраина России, Белоруссии».

«А дальше как, с эсесовцами, со всеми, б*ндеровцами? Меня напрягают ваши военные», — выдавал на гора «словесные перлы» подвыпивший сторонник Путина.

«Какие ваши? Вы где живете?» — спросил его военный и получил на прощание гневный отклик «на Донбассе!»

Вони живуть поряд, вони мріють встромити нам ножа у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вражини які чекають свого часу. Вони невиліковно інфіковані

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Telegram — https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/QagQH9SH9q — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) February 18, 2020

Читатели микроблога Штирлица бурно прокомментировали видеозапись: «Судя по нему оно до душа дойти не может. Уже 6 год», «Он просто тупой. Чем и опасен», «Таких только ногами топтать», «Нет проблем. Лишение гражданства, 24 часа на сборы и билет в один конец нах**, то есть в Россию», «Старый российско-совковый шиз. Такие не лечатся».

Ранее «ФАКТЫ» писали, способы решения проблем на Донбассе, которых придерживается нынешняя властьт, в то числе попытки «задобрить» агрессора и пойти ему на устпуки могут обернуться катастрофой для нашей страны.

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