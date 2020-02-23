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Под Львовом недовольный пациент всадил нож в горло стоматолога
В амбулатории «Городокского районного центра первичной медико-санитарной помощи», расположенном в селе Мшана Львовской области гражданин Ливана ударил стоматолога ножом в шею. Инцидент произошел еще в июне 2019 года.
«Между гражданином Ливана и врачом — стоматологом возник конфликт, во время которого иностранец ударил медика ножом в шею, тем самым причинил проникающее ножовое ранение, что привело к артериальному кровотечению. После чего злоумышленник скрылся. К счастью, рядом с раненым находились его коллеги, которые своевременно оказали ему медицинскую помощь и спасли его жизнь», — сообщает прокуратура Львовской области.
В отношении гражданина Ливана было открыто уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».
Городокский районный суд приговорил иностранца к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Как сообщают другие источники, 65-летний обвиняемый на суде заявил, что ранее лечился у 33-летнего стоматолога, но тот вдруг попросил его больше не приходить. Возмущенный этим, иностранец с улицы принялся кидать камни в окно стоматологического кабинета, требуя чтобы тот уволился. Медик тоже вышел на улицу, где, по словам ливанца, пытался ударить его кирпичом. В ответ обвиняемый вытащил нож, на который, по утверждению обвиняемого, тот сам и напоролся.
Пострадавший на судебном процессе уверял, что причиной конфликта стал отказ пациента оплачивать стоматологические услуги.
Как писали «ФАКТЫ», иногда пациенты тоже страдают от действий врачей. Так, в Житомире 44-летний местный житель после сеанса массажа попал в больницу с серьезными травмами — компрессионными переломами нескольких позвонков.
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