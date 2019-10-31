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Происшествия

Перестарался: в Житомире массажист чуть не убил пациента

15:36 31 октября 2019 406
Массаж
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомире 44-летний местный житель после сеанса массажа попал в больницу с серьезными травмами — компрессионными переломами нескольких позвонков. Ранее в Киеве женщина впала в кому из-за ошибки анестезиолога.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Житомирской области, из кабинета врача его забрала «скорая» — сам передвигаться мужчина не мог.

«По предварительному заключению, у пострадавшего диагностирована закрытая позвоночная травма и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков, что является тяжкими телесными повреждениями», — сообщают в областной полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает как лишение права заниматься определенной деятельностью, так и тюремный срок — до двух лет.

Эксклюзивный материал о врачебной ошибке «Не заметил заворот кишок: на Львовщине спустя два года отстранили врача, по чьей вине умер ребенок» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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