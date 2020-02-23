Происшествия

На Херсонщине утонула фура с мукой, сорвавшаяся с аварийного моста: местные жители возмущены (фото)

В Херсонской области 22 февраля вблизи села Милово на трассе Марьянское — Берислав в районе Миловской балки большегруз, везший муку, упал в воду.

Аварию заметили работники национального парка «Кам`янська Січ», вытащившие несчастного шофера на берег и снабдившие его сухой одеждой. Но машина практически исчезла под водой, поднять ее будет трудновато, товар, естественно, намок и испорчен, сообщает Херсон Daily.

Пользователи в соцсетях активно комментируют инцидент.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Днепропетровской области автомобиль Renault Megane, который ехал по узкому мосту, упал в канал реки Самоткань. В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка. 50-летнего водителя спасатели достали из воды с помощью круга.

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