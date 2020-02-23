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К изолированной в Новых Санжарах иностранке срочно вызвали "скорую": что происходит
В новосанжарском медицинском центре ухудшилось состояние эвакуированной из Уханя иностранке, к ней пришлось вызывать бригаду медиков из Полтавы. Как сообщил в Facebook заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, женщина 22 февраля почувствовала боль в животе.
«Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм», — рассказал он.
По итогам проведенного обследования выяснилось, что у женщины произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.
Сейчас эвакуированная гражданка чувствует себя хорошо. Признаков ОРЗ у нее нет.
Теперь ей предстоит соблюдать диету и находиться под усиленным наблюдением в обсервации.
Напомним, постояльцев медицинского центра «Новые Санжары» рассматривают как здоровых людей на обсервации, а не как заболевших на карантине.
К тому же в том же санатории на 14 дней поселилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.