Украина

К изолированной в Новых Санжарах иностранке срочно вызвали "скорую": что происходит

В новосанжарском медицинском центре ухудшилось состояние эвакуированной из Уханя иностранке, к ней пришлось вызывать бригаду медиков из Полтавы. Как сообщил в Facebook заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, женщина 22 февраля почувствовала боль в животе.

«Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм», — рассказал он.

По итогам проведенного обследования выяснилось, что у женщины произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Сейчас эвакуированная гражданка чувствует себя хорошо. Признаков ОРЗ у нее нет.

Теперь ей предстоит соблюдать диету и находиться под усиленным наблюдением в обсервации.

Напомним, постояльцев медицинского центра «Новые Санжары» рассматривают как здоровых людей на обсервации, а не как заболевших на карантине.

К тому же в том же санатории на 14 дней поселилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter