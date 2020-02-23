Спорт

Коронавирус сорвал важный футбольный матч в Италии: затронуло и Украину

В Италии из-за эпидемии коронавируса отменили матчи 25-го тура футбольного чемпионата Италии (серии А). В частности, не состоится поединок между «Аталантой» футболиста сборной Украины Руслана Малиновского и «Сассуоло». Соответствующее распоряжение принял министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора.

Под запрет попали все спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето, где фиксируется наиболее активное распространение коронавируса. Так, в регионе Венето от болезни умер 78-летний мужчина, а в Ломбардии жертвой болезни стала 75-летняя женщина.

Под угрозой оказалось и проведение в Милане матча Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» (Болгария), намеченного на 27 февраля. Встречу могут перенести или провести на стадионе «Джузеппе Меацца» при пустых трибунах.

На данный момент по распоряжению правительства Италии изолированы 10 городов. Людям запрещено покидать свои муниципалитеты, и въезд тоже закрыт. Приостановлены общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

Особые меры затронули порядка 50 тыс. граждан в 11 муниципалитетах, в пяти регионах. За нарушение запретов предполагается 3 месяца тюрьмы.

Напомним, по состоянию на 22 февраля в Италии насчитывалось уже 60 инфицированных коронавирусом COVID-19.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter