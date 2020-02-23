Гол Марлоса пяткой на 94-й минуте принес «Шахтеру» победу над «Десной»: видеообзоры матчей ЧУ

Спорт

В воскресенье, 23 февраля, матчами во Львове, Александрии, Харькове и Киеве завершается 19-й тур чемпионата Украины по футболу, которым открывалась весенняя часть сезона в отечественном первенстве.

19-й тур

«Карпаты» (Львов) — «Днепр-1» — 1:1 (Матар, 24 — Супряга, 41). На 89-й минуте удален Дубинчак («Карпаты»). Молодежное первенство — 2:0.

Львовяне, которые до отчетного поединка не выигрывали в чемпионате Украины на протяжении 11 матчей (последний раз «Карпаты» обыгрывали «Ворсклу» — 2:1, и было это еще в 7-м туре), не смогли оборвать свою серию и после домашней игры с «Днепром-1». Хотя именно подопечные Романа Санжара открыли счет, когда Матар замкнул прострел Пасича (кстати, оба футболиста совсем недавно выступали вместе за «Олимпик»), а еще в одном из эпизодов гостей спасла штанга. Но еще до перерыва «Днепр-1» отыгрался — удобный пас от Полевого воплотил в гол ударом из вратарской Супряга. Последние минуты встречи хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления Дубинчака, но счет на табло так и не поменялся.

«Александрия» — «Колос» (Коваливка) — 1:2 (Ситало, 61 — Смирный, 46, 90+2). Молодежное первенство — 1:0.

«Колос» из Коваливки довольно неожиданно обыграл на выезде участника группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона — «Александрию». Победу сельской команде принес арендованный у «Динамо» полузащитник Евгений Смирный, который забил в дебюте и на последних секундах второго тайма, тем самым прервав рекордную для «Александрии» серию домашних побед из шести матчей.

«Шахтер» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 1:0 (Марлос, 90+4). Молодежное первенство — 1:0.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71), Степаненко, Тете (Тайсон, 62), Маркос (Марлос, 62), Патрик, Коноплянка, Мораес.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру провел значительную ротацию после домашнего поединка с «Бенфикой» в Лиге Европы — из тех, кто начинал матч с «орлами», на этот раз на поле с первых минут вышли только Степаненко, проводивший свой 300-й матч за команду, Матвиенко и Мораес. Также первый матч за основную команду «горняков» провел голкипер Трубин. Дебютанту удалось сохранить свои ворота «сухими», хотя однажды все же пришлось доставать мяч из своих владений после точного удара Гуцуляка, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда у игрока «Десны». А вот партнеры молодого голкипера смогли таки дожать соперника уже в компенсированное время, когда Марлос пяткой переправил мяч в ворота после прострела Тайсона от правого угла штрафной.

Гол Марлоса (90+4-я мин.)

Матч «Олимпик» — «Львов» завершится вечером в воскресенье, 23 февраля.

22 февраля

«Динамо» — «Ворскла» — 2:1 (Буяльский, 50, Вербич, 90+1 — Степанюк, 63). Молодежное первенство — 3:2.

«Мариуполь» — «Заря» — 1:2 (Мишнев, 69 — Перович, 62, Леднев, 67). Молодежное первенство — 2:0.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 53 очка (19 матчей);

2. «Динамо» — 39 (19);

3. «Заря» — 37 (19);

4. «Десна» — 33 (19);

5. «Александрия» — 33 (19);

7. «Колос» — 23 (19);

6. «Мариуполь» — 22 (19);

8. «Днепр-1» — 19 (19);

9. «Олимпик» — 18;

10. «Львов» — 15;

11. «Ворскла» — 14 (19);

12. «Карпаты» — 12 (19).

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Александр Филиппов («Десна»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Марлос («Шахтер»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»).

В 20-м туре УПЛ сыграют: «Днепр-1» — «Динамо» (28 февраля), «Львов» — «Александрия», «Десна» — «Мариуполь», «Колос» — «Карпаты» (29 февраля), «Заря» — «Олимпик», «Ворскла» — «Шахтер» (1 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шальной удар Буяльского и шедевр Вербича помогли «Динамо» дожать «Ворсклу» в компенсированное время.

Фото ФК «Шахтер»

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