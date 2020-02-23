- 21:38 Экс-министр Кожара может стать обвиняемым: СМИ сообщили новые подробности о гибели Старицкого
- 21:37 Гол Марлоса пяткой на 94-й минуте принес «Шахтеру» победу над «Десной»: видеообзоры матчей ЧУ
- 21:19 В Закарпатье задержали торговца живым товаром для борделей Европы
- 20:48 "Сватов" больше не будет: режиссер сериала сделал заявление
- 20:01 Когда не стоит стричься и заниматься спортом: лунный календарь на 24 февраля — 1 марта
- 19:58 Украина на последней секунде проиграла дома Венгрии в отборе на Евробаскет-2021
- 19:48 Трамп признался, что хочет примирения Украины с Россией
- 19:29 В российском зоопарке льву устроили День защитника Отечества: в соцсетях смеются
- 19:19 Масленица 2020: чего нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести
- 18:39 В Борисполе легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе: момент попал на видео (18+)
- 17:54 Так рекомендует ВОЗ: в Минздраве сделали важное заявление о карантине в Новых Санжарах
- 17:51 Финал Кубка легенд в Москве между Россией и командой украинца Воронина закончился скандалом
В Закарпатье задержали торговца живым товаром для борделей Европы
В воскресенье, 23 февраля, на одном из пунктов пропуска Закарпатской области был задержан мужчина, который вербовал девушек для работы в домах терпимости в Словакии. Ранее в Киеве задержали организатора крупной сети борделей.
23-летний житель Кировоградской области, пытавшийся незаконно вывезти украинок в Словакию, был остановлен сотрудниками Ужгородского отдела полиции, военнослужащими Чопского погранотряда и спецназа КОРД.
Задержанный намеревался продать украинок в дома разврата в город Кошице.
Как сообщили в областном главке полиции, преступник помещен в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему назначит суд.
Напомним, в 2019 году в Украине зафиксировали 913 человек, занимающихся проституцией. Первое место в секс-индустрии заняла Одесская область, на втором месте Днепропетровская область, на третьем — Херсонская.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!