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Происшествия

В Закарпатье задержали торговца живым товаром для борделей Европы

21:19 23 февраля 2020 161
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 23 февраля, на одном из пунктов пропуска Закарпатской области был задержан мужчина, который вербовал девушек для работы в домах терпимости в Словакии. Ранее в Киеве задержали организатора крупной сети борделей.

23-летний житель Кировоградской области, пытавшийся незаконно вывезти украинок в Словакию, был остановлен сотрудниками Ужгородского отдела полиции, военнослужащими Чопского погранотряда и спецназа КОРД.

Задержанный намеревался продать украинок в дома разврата в город Кошице.

Как сообщили в областном главке полиции, преступник помещен в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему назначит суд.

Напомним, в 2019 году в Украине зафиксировали 913 человек, занимающихся проституцией. Первое место в секс-индустрии заняла Одесская область, на втором месте Днепропетровская область, на третьем — Херсонская.

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