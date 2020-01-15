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Полиция назвала регионы Украины с процветающей проституцией: Одесса вне конкуренции
В 2019 году в Украине зафиксировали 913 человек, занимающихся проституцией. Так, в декабре в Киеве задержали организатора крупной сети борделей.
Как сообщает «056», наиболее развита эта сфера секс-индустрии оказалась в Одесской области — там на занятии проституцией поймали 229 человек и выявили 626 правонарушений.
На втором месте Днепропетровская область, на третьем — Херсонская.
Меньше всего нарушений в Житомирской области — там за занятия проституцией задержали всего одного человека.
Ранее сообщалось, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко не возражает против легализации проституции. «Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся», — заявил он.
Фото: news-xl.net
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