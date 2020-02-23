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Происшествия

“ВАЗ” перевернулся на крышу и загорелся: опубликованы фото серьезной аварии в Киеве

23:00 23 февраля 2020 126
ДТП
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 23 февраля, в Киеве на проспекте Соборности произошло серьезное ДТП с пострадавшими. В этот же день в Борисполе на нерегулируемом пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пешехода.

В столице при въезде на мост Патона со стороны Левого берега столкнулись «ВАЗ» и Renault.

По информации полиции, обе машины двигались в разных рядах в сторону моста. В какой-то момент водитель «Жигулей» решил повернуть вправо. Движение было интенсивным и водитель Renault не смог уйти от столкновения.

«ВАЗ» перевернулся и загорелся. Водителя «Жигулей» госпитализировали в больницу с травмой головы. Водитель и пассажиры, находящиеся в Renault, не пострадали.

Несколько часов движение в этом месте было затруднено.

Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 22 февраля, в Киеве произошло очередное опасное ДТП, в котором столкнулись Nissan и BMW. В результате BMW вынесло на остановку общественного транспорта.

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