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“ВАЗ” перевернулся на крышу и загорелся: опубликованы фото серьезной аварии в Киеве
В воскресенье, 23 февраля, в Киеве на проспекте Соборности произошло серьезное ДТП с пострадавшими. В этот же день в Борисполе на нерегулируемом пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пешехода.
В столице при въезде на мост Патона со стороны Левого берега столкнулись «ВАЗ» и Renault.
По информации полиции, обе машины двигались в разных рядах в сторону моста. В какой-то момент водитель «Жигулей» решил повернуть вправо. Движение было интенсивным и водитель Renault не смог уйти от столкновения.
«ВАЗ» перевернулся и загорелся. Водителя «Жигулей» госпитализировали в больницу с травмой головы. Водитель и пассажиры, находящиеся в Renault, не пострадали.
Несколько часов движение в этом месте было затруднено.
Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 22 февраля, в Киеве произошло очередное опасное ДТП, в котором столкнулись Nissan и BMW. В результате BMW вынесло на остановку общественного транспорта.
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