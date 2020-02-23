В Киеве вылетевшая на остановку машина едва не убила людей (фото, видео)

Происшествия

В субботу, 22 февраля, в Киеве произошло очередное опасное ДТП, спровоцированное нарушителем правил дорожного движения. Он, управляя автомобилем Nissan, не пропустил BMW и произвел столкновение. В результате BMW вынесло на остановку общественного транспорта. Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения в Ирпене, где 19 февраля легковушка буквально снесла на дороге двух девушек.

Инцидент случился в субботу, 22 февраля, около 22:00, сообщает Информатор Киев.

По словам свидетелей, BMW ехал по бульвару Перова по направлению в сторону Дарницы, в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил «немца» и столкнулся с ним. В результате удара BMW улетел в остановку, где стояли люди. Люди на остановке, к счастью, быстро сориентировались и поэтому не пострадали, чего не скажешь о попавших в аварию водителях. Их госпитализировали, предварительно, с травмами ног.

По свидетельству очевидцев, один из водителей был явно нетрезв, однако это должна подтвердить экспертиза.

Напомним, ранее на Борщаговке водитель на большой скорости ехал по оживленной трассе, маневрируя между попутными машинами, и попал в аварию. А перед этим на бульваре Дружбы Народов водитель Audi спровоцировала ДТП с участием четырех авто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter