- 10:14 В США трагически погиб изобретатель, доказывавший, что Земля плоская
- 09:49 В президентской гонке в США у демократов сменился лидер
- 09:48 Король вернулся, – Тайсон Фьюри
- 09:40 В Запорожье зарезали известного криминального авторитета
- 09:34 56-летний Тарантино впервые стал отцом
- 09:10 В Киеве вылетевшая на остановку машина едва не убила людей
- 09:07 «На 8 Марта ребята подарили мне гранату»: история любви дончанки и «правосека» из Львова
- 08:45 Убедительная победа GO-A и странный провал TVORCHI: чем запомнился финал нацотбора на «Евровидение»
- 08:39 В Одессе собака загрызла другую собаку в подъезде дома прямо на глазах у владелицы: поучительное видео
- 08:38 Уайлдер – Фьюри: полное видео боя
- 08:12 Уайлдер – Фьюри: видео нокаута
- 08:08 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.23 февраля 2020
В Киеве вылетевшая на остановку машина едва не убила людей (фото, видео)
В субботу, 22 февраля, в Киеве произошло очередное опасное ДТП, спровоцированное нарушителем правил дорожного движения. Он, управляя автомобилем Nissan, не пропустил BMW и произвел столкновение. В результате BMW вынесло на остановку общественного транспорта. Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения в Ирпене, где 19 февраля легковушка буквально снесла на дороге двух девушек.
Инцидент случился в субботу, 22 февраля, около 22:00, сообщает Информатор Киев.
По словам свидетелей, BMW ехал по бульвару Перова по направлению в сторону Дарницы, в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил «немца» и столкнулся с ним. В результате удара BMW улетел в остановку, где стояли люди. Люди на остановке, к счастью, быстро сориентировались и поэтому не пострадали, чего не скажешь о попавших в аварию водителях. Их госпитализировали, предварительно, с травмами ног.
По свидетельству очевидцев, один из водителей был явно нетрезв, однако это должна подтвердить экспертиза.
Напомним, ранее на Борщаговке водитель на большой скорости ехал по оживленной трассе, маневрируя между попутными машинами, и попал в аварию. А перед этим на бульваре Дружбы Народов водитель Audi спровоцировала ДТП с участием четырех авто.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...