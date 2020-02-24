Ночное обострение на Донбассе: боевики обстреляли мирных жителей

Украина

В ночь на понедельник, 24 февраля, на Донбассе, где находятся десятки тысяч российских военных, отмечено новое обострение ситуации.

Так, примерно около полуночи на Луганском направлении российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено минскими соглашениями

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, при этом противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашевки Новой.

«Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое», — говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей.

«Это прерогатива исключительно российских оккупационных войск», — отметили в штабе.

Напомним, на Донбассе в течение суток 23 февраля, по состоянию на 18:00, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Днем ранее, 22 февраля боевики осуществили неудачную попытку прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по информации начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, в ходе боевых действий 18 февраля на Донбассе погиб боец ВСУ, трое украинских воинов были ранены, а еще двое — контужены. Потери противника — четверо ликвидированных, шестеро раненых.

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