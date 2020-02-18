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Били из танка и артиллерии: в ООС уточнили информацию об атаке боевиков на Донбассе
В командовании операцией Объединенных сил уточнили детали атаки боевиков 18 февраля на Донбассе.
В штабе ООС отметили, что российско-оккупационные войска активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм (шесть снарядов) и калибра 122 мм (18 снарядов).
По позициям ВСУ выпустили 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины — из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
«В районе Новотошковское оккупанты произвели 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника», — добавили в штабе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», По информации начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, в ходе боевых действий погиб боец ВСУ, трое украинских воинов были ранены, а еще двое — контужены. Потери противника — четверо ликвидированных, шестеро раненых.
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