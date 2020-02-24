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Девочка проглотила заколку-невидимку: та застряла в кишке, а затем пробила стенку желудка и ушла в почку
Считается, что посторонние предметы могут нести серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка из-за риска попадания в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт у детей до трех лет.
Но, как показал недавний случай в городе Тюмень в РФ, риску подвержены и дети постарше.
Об этом пишет Ura.ru.
Так, на днях в Тюменскую областную клиническую больницу № 2 была доставлена в тяжелом состоянии пятилетняя девочка.
Медики оперативно установили, что у нее в крови большое количество бактериальных эндотоксинов, характерных для септического шока. Врачи сразу заподозрили, что причиной этого может быть проглоченный ранее предмет, что подтвердили рентгенография и компьютерная томография.
«Оказалось, что девочка проглотила заколку-невидимку, которая сначала застряла в двенадцатиперстной кишке, а потом повредила стенку кишечника и „ушла“ в почку», — говорится в сообщении.
Сложнейшая операция продлилась несколько часов, за жизнь малышки боролись три анестезиолога. Еще три недели девочка находилась в реанимации с полиорганной недостаточностью — плохо работали сразу несколько внутренних органов и систем организма. Состояние маленькой пациентки было очень тяжелым, но врачам удалось сохранить ей жизнь и свести к минимуму последствия несчастного случая. Малышка уже выписана и проходит курс реабилитации.
«Врачи ОКБ № 2 обращаются ко всем родителям с просьбой беречь своих детей и не оставлять их без присмотра, особенно совсем маленьких», — сказано в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы педиатра о том, что должны делать родители в том случае, если малыш проглотил магнитик, лекарство или стиральный порошок.
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