Что делать, если малыш проглотил магнитик, лекарство или стиральный порошок: советы педиатра

Прямая линия

Малыши активно познают мир и часто подвергаются опасности. Вокруг так много ярких и привлекательных предметов. Но… Липкая вязкая масса («лизуны»), которой любят играть дети, может попасть в дыхательные пути. Средства бытовой химии в красочных упаковках и с ягодным запахом малыш стремится попробовать на вкус. А разноцветные таблетки, которые принимают бабушки и дедушки, дети часто путают с драже. Что делать, если кусочек «лизуна» проскользнул в бронхи? Как помочь ребенку, попробовавшему средство для мытья посуды или чистки унитаза? Чем опасна жевательная карамель? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила педиатр отделения младшего детства Национальной детской cпециализированной больницы «Охматдет» Минздрава Украины заслуженный врач Украины Светлана Онысько. Читайте также: Аллергическую сыпь у грудничка может вызвать не только пища, но также пыль и бытовая химия

«При попадании в дыхательные пути инородного тела нужно обхватить обеими руками туловище пострадавшего под грудной клеткой и сильно нажать»

*— Здравствуйте, Светлана Александровна! Звонит Оксана из Киева. Мой сын (ему четыре годика) с увлечением и подолгу играет с «лизуном». Но в анонсе вы сказали, что это опасно. Чем именно?

— Если ребенок возьмет в рот кусочек слайма (так правильно называется эта липкая масса) и проглотит, возможно, ничего критического не произойдет. В желудке кислая среда, много слизи, поэтому «лизун» спокойно выйдет через кишечник. Но если этот кусочек случайно вдохнуть, возникнет закупорка (обтурация) дыхательных путей. Сразу появится кашель как реакция на инородное тело в бронхах, от которого организм стремится избавиться.

Хорошо, если вредоносная масса попадет в одно из ответвлений бронха. В таком случае ребенок сможет дышать, пока ему не окажут медицинскую помощь. А вот остановившись в просвете главного бронха или трахее, «лизун» может полностью перекрыть дыхательные пути. От температуры тела масса размягчается, стекает вниз и может залепить бронхи. Тогда шансы выжить у ребенка минимальны.

— Пишут, что в состав слайма входит бор, который очень токсичен.

— Слизистые оболочки и бронхи, как и другие внутренние органы, хорошо снабжаются кровью. Поэтому при попадании в организм бор начинает моментально всасываться, вызывая местный ожог и развитие отека. Это усугубляет дыхательную недостаточность.

— Что делать?

— Вызвать скорую и ждать, если уверены, что бригада приедет без промедления. Или хватать ребенка, пока он хоть как-то дышит, и мчаться в больницу.

*— Это Ольга из Лебедина Сумской области. Прочитала в Facebook пост мамы, чья дочка отравилась слаймом. У девочки возникли расстройство желудка, тошнота, рвота, головная боль, сонливость, вялость. Какие еще симптомы могут быть?

— Сразу скажу: чтобы симптомы отравления появились, должно пройти несколько недель, во время которых ребенок подолгу играет с «лизуном». Сначала станет заметен контактный дерматит. У ребенка, склонного к аллергической реакции, может возникнуть приступ кашля, а также развиться бронхоспазм. А если малыш любит нюхать что-то, у него возможен ожог дыхательных путей.

— Запрещать ему играть?

— Лучше всего не покупать игрушки и игры, которые потенциально опасны. Но если уж приобрели, во-первых, ограничивайте время игры. Во-вторых, после того, как ребенок поиграл, осмотрите его ладони, проследите, чтобы он вымыл руки с мылом. Также полезно очистить нос солевым раствором, чтобы смыть возможный аллерген.

*— Звонит Валентина Ивановна из Чернигова. Внучка, которой два с половиной годика, все берет в рот. Однажды поперхнулась колечком от шторы. Хорошо, что я сообразила стукнуть ее по спине — колечко вылетело. Боюсь даже представить, что ребенок перестал бы дышать. Что тогда делать?

— Сразу звоните в скорую и говорите, что ребенок не дышит. Попытайтесь вызвать кашлевой рефлекс: на кашлевом толчке инородное тело может выскочить. Это предупредит его продвижение дальше — в бронхи.

— Как вызвать кашлевой рефлекс?

— Обхватить обеими руками туловище ребенка под грудной клеткой, в области солнечного сплетения, наклонить под углом. А затем сильно и резко нажать. Но если не помогло, следует стимулировать корень языка — нажать черенком ложки или, в крайнем случае, пальцем, чтобы вызвать рвотный рефлекс.

Симптомы отравления слаймом Расстройство желудка.

Тошнота, рвота, понос.

Головная боль.

Сонливость, вялость.

Раздражительность и беспокойство.

Возможны судороги, контактный дерматит.

«Вся бытовая химия должна находиться в недоступном для детей месте — на верхней полке или в тумбочке под замком»

*— «ФАКТЫ»? Светлана из Харькова. После того как вымою полы в квартире со специальным раствором, сын (ему три с половиной годика) начинает чихать и кашлять. Что делать?

— Чистящие и моющие средства часто имеют неприятный запах, вызывают аллергию. Поэтому занимайтесь уборкой, когда ребенок идет в детский сад или на прогулку. После хорошо проветривайте квартиру.

Вообще, со всей бытовой химией взрослым нужно быть крайне осторожными, если в доме есть дети. Даже самое безобидное, с вашей точки зрения, средство должно находиться в недосягаемом для ребенка месте: на верхней полке или в тумбочке под замком. Малыши порой очень изобретательны: они открывают упаковку, которая иногда не поддается и взрослому.

Мне вспоминается интересный случай, о котором рассказывала коллега. Трехлетний мальчик увидел на полке в туалете яркую коробку со стиральным порошком. Несколько раз порывался к ней подобраться, но взрослые его останавливали. Однажды родители проснулись ночью от того, что чихала собака. Оказалось, малыш притащил в туалет маленький стул, залез с него на унитаз и дотянулся до стирального порошка. Снять коробку не смог, но из нее высыпалось немного порошка на собаку, которая наблюдала за мальчиком.

— Как помочь, если ребенок взял порошок в рот?

— Зависит от самочувствия. Можно дать ребенку воды, чтобы смыть крупинки с горла и слизистой пищевода. И сразу вызвать скорую. Если есть возможность, сами выезжайте в больницу. Пострадавшему, у которого нет дыхательной недостаточности, болевого синдрома, тошноты и рвоты, достаточно промыть желудок.

Находясь за городом, где скорую помощь можно ждать полдня, лучше вызвать рвоту: обильно напоить и нажать на корень языка. Хотя есть опасность, что проходящий через пищевод порошок начнет пениться. А при извержении рвотных масс ребенок может вдохнуть и получить ожог дыхательных путей.

Обратитесь за любой медицинской помощью, чтобы малышу поставили желудочный зонд, а затем — в больницу: ситуацию должен оценить врач.

Бытовая химия агрессивна вся, а не только средство для прочистки труб. Средства для мытья посуды токсично действуют на слизистую, ведь они содержат щелочь, вредную для желудка, в котором кислая среда. Также не менее опасна «химия», в состав которой входит кислота. Насколько сильно она подействует, зависит от концентрации. Кислота поражает слизистую ротовой полости, пищевода, желудка и даже дыхательных путей — ее пары вызывают ожог.

*— Лариса из Днепра. Мой крестник поперхнулся яблочным семечком, и ему пришлось делать бронхоскопию, чтобы удалить инородное тело. Что еще опасно для бронхов?

— Все что угодно: любое семечко, кусочек ракушки, горошина или фасолина, крошки хлеба и даже кусочки… скотча. Как-то пришлось лечить семимесячных девочек-двойняшек, которые больше месяца кашляли. Педиатр, посчитав, что лечение безуспешно из-за упорного обструктивного бронхита, направил малышек к нам, но наше лечение тоже не помогало. Когда сестричкам сделали бронхоскопию, оказалось, что в бронхах находятся маленькие кусочки скотча. Возле дивана дети, играя, ободрали обои. Родители решили залепить их скотчем…

При кашле врач, заподозрив вирусную инфекцию, назначает лечение. Если кашель затягивается больше трех-четырех недель, то нужно, во-первых, сделать рентген, а, во-вторых, провести бронхоскопию.

Чем опасны средства, содержащие кислоту или щелочь При вдыхании они могут спровоцировать ожог дыхательных путей.

При попадании в рот и глотании — ожог ротовой полости, пищевода, желудка.

«Попавшая в желудок батарейка может вызвать пролежень и даже прободение стенки»

*— Прямая линия? Зоя из Киева. Присматриваю за двумя соседскими малышами-погодками. Они непоседливые, поэтому приходится быть начеку. Боюсь, что ребята могут что-то засунуть в нос или ухо либо проглотить. Что в таком случае делать?

— Срочно везти ребенка в приемное отделение стационара. В Киеве, например, можно обратиться в больницу № 17, где есть торакальное отделение, либо к нам, в «Охматдет». Мелкие детали на магнитах крайне опасны, как и батарейки: дети их отрывают или достают и глотают. Магнит, попавший в желудок, не выходит за его пределы. В кислой среде возникает электрическое поле, которое приводит к ожогу слизистой, ее перфорации в течение нескольких часов.

— Как обнаружить в желудке магнит или батарейку?

— Сделать рентген. Он хорошо показывает металл, из которого состоит магнит. То же касается и батареек, особенно литиевых — маленьких и плоских (хотя дети умудряются глотать всякие). Если батарейка не застряла в пищеводе, значит, упала в желудок. Кислая агрессивная среда быстро нарушает герметизацию, и токсичный электролит начинает всасываться. Из-за замыкания электрической дуги возникает химический и электрический ожог. Покупая ребенку игрушку на батарейках, родители должны убедиться, что крышка над ними надежно закручена или зафиксирована.

Иногда врачи, особенно молодые, неадекватно оценивают ситуацию. У нас было несколько детей, родителям которых педиатр в поликлинике говорил: «Ничего, что батарейка. Сходит на горшок — и она выйдет». Если ребенка отправляют домой на три дня ждать, что батарейка окажется в горшке, обратитесь в другую клинику. Причем не откладывая, чтобы получить срочную помощь, пока в желудке нет пролежня, некроза тканей, прободения. И у врачей большой шанс удалить батарейку эндоскопически, предупредив значительные последствия.

*— Могу я поговорить с доктором? Звонит Нина Ивановна из города Збараж Тернопольской области. Часто балую внуков желейными конфетами, которые они очень любят: мишками, зайчиками, жабками. Но прочитала в анонсе «ФАКТОВ», что это опасно и может повредить желудок. Как же так?

— Многие родители, бабушки и дедушки справедливо считают, что у ребенка должны быть «вкусные» радости. Но, к сожалению, не все сладости полезны. Сегодня много карамели, в том числе и желейной, изготавливается без добавления натурального сока или пюре, агар-агара либо пектина. Используются искусственные компоненты — загустители, красители, ароматизаторы, агрессивно действующие на слизистую желудка, особенно если малыш лакомится такими сладостями часто и помногу.

Чтобы обезопасить детей, лучше давать им не больше одной желейки в день. Однако гораздо полезнее вместо сомнительной карамельки предложить кусочек молочного шоколада, но только если малышу уже исполнилось три года.

*— Инна из Гостомеля Киевской области. Мне приходится принимать много лекарств, а с нами еще живет пожилая мама. Боюсь, что до препаратов доберется дочка. Как избежать опасности?

— Взрослые, особенно пожилые, часто опрометчиво оставляют свои лекарства на видном месте, руководствуясь тем, что таблетки всегда должны быть под рукой. А малыши, привлеченные ярким цветом препаратов или красивой баночкой, дотягиваются. Хорошо, если дети просто играют упаковкой, но часто достают из нее таблетки, берут в рот и глотают. В наше отделение токсикологии время от времени привозят таких деток, порой в очень тяжелом состоянии. Помните: любые лекарства нужно держать там, где ребенок их не достанет.

Кроме таблеток и настоек, опасны и сосудосуживающие капли в нос. Ребенок нажимает красивый флакончик, как это делала мама, и вместо одной-двух капель лекарство льется струйкой. Бывает, и сами взрослые, задумавшись, используют намного больше положенной дозы. Обычно у детей и так низкое артериальное давление, а из-за передозировки капель возникает гипотония. Ребенок впадает в сонливость, и ему требуется экстренная помощь.

Что делать? Сразу вызвать скорую, сказав, что произошло отравление лекарствами. До ее приезда следует хорошо промыть нос (обычной водой или солевым раствором), обильно напоить ребенка и вызвать у него рвоту, чтобы уменьшить всасывание препарата.

Первая помощь при передозировке лекарств Вызвать скорую.

Промыть нос.

Пополоскать горло.

Дать много воды и вызвать рвоту.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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