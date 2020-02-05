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Что делать, если малыш проглотил магнитик, лекарство или стиральный порошок: советы педиатра

7:31 6 февраля 2020 166
ПЕДИАТР СВЕТЛАНА ОНЫСЬКО
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Малыши активно познают мир и часто подвергаются опасности. Вокруг так много ярких и привлекательных предметов. Но… Липкая вязкая масса («лизуны»), которой любят играть дети, может попасть в дыхательные пути. Средства бытовой химии в красочных упаковках и с ягодным запахом малыш стремится попробовать на вкус. А разноцветные таблетки, которые принимают бабушки и дедушки, дети часто путают с драже. Что делать, если кусочек «лизуна» проскользнул в бронхи? Как помочь ребенку, попробовавшему средство для мытья посуды или чистки унитаза? Чем опасна жевательная карамель? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила педиатр отделения младшего детства Национальной детской cпециализированной больницы «Охматдет» Минздрава Украины заслуженный врач Украины Светлана Онысько.

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«При попадании в дыхательные пути инородного тела нужно обхватить обеими руками туловище пострадавшего под грудной клеткой и сильно нажать»

*— Здравствуйте, Светлана Александровна! Звонит Оксана из Киева. Мой сын (ему четыре годика) с увлечением и подолгу играет с «лизуном». Но в анонсе вы сказали, что это опасно. Чем именно?

Если ребенок возьмет в рот кусочек слайма (так правильно называется эта липкая масса) и проглотит, возможно, ничего критического не произойдет. В желудке кислая среда, много слизи, поэтому «лизун» спокойно выйдет через кишечник. Но если этот кусочек случайно вдохнуть, возникнет закупорка (обтурация) дыхательных путей. Сразу появится кашель как реакция на инородное тело в бронхах, от которого организм стремится избавиться.

Хорошо, если вредоносная масса попадет в одно из ответвлений бронха. В таком случае ребенок сможет дышать, пока ему не окажут медицинскую помощь. А вот остановившись в просвете главного бронха или трахее, «лизун» может полностью перекрыть дыхательные пути. От температуры тела масса размягчается, стекает вниз и может залепить бронхи. Тогда шансы выжить у ребенка минимальны.

— Пишут, что в состав слайма входит бор, который очень токсичен.

— Слизистые оболочки и бронхи, как и другие внутренние органы, хорошо снабжаются кровью. Поэтому при попадании в организм бор начинает моментально всасываться, вызывая местный ожог и развитие отека. Это усугубляет дыхательную недостаточность.

— Что делать?

— Вызвать скорую и ждать, если уверены, что бригада приедет без промедления. Или хватать ребенка, пока он хоть как-то дышит, и мчаться в больницу.

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*— Это Ольга из Лебедина Сумской области. Прочитала в Facebook пост мамы, чья дочка отравилась слаймом. У девочки возникли расстройство желудка, тошнота, рвота, головная боль, сонливость, вялость. Какие еще симптомы могут быть?

— Сразу скажу: чтобы симптомы отравления появились, должно пройти несколько недель, во время которых ребенок подолгу играет с «лизуном». Сначала станет заметен контактный дерматит. У ребенка, склонного к аллергической реакции, может возникнуть приступ кашля, а также развиться бронхоспазм. А если малыш любит нюхать что-то, у него возможен ожог дыхательных путей.

— Запрещать ему играть?

— Лучше всего не покупать игрушки и игры, которые потенциально опасны. Но если уж приобрели, во-первых, ограничивайте время игры. Во-вторых, после того, как ребенок поиграл, осмотрите его ладони, проследите, чтобы он вымыл руки с мылом. Также полезно очистить нос солевым раствором, чтобы смыть возможный аллерген.

*— Звонит Валентина Ивановна из Чернигова. Внучка, которой два с половиной годика, все берет в рот. Однажды поперхнулась колечком от шторы. Хорошо, что я сообразила стукнуть ее по спине — колечко вылетело. Боюсь даже представить, что ребенок перестал бы дышать. Что тогда делать?

— Сразу звоните в скорую и говорите, что ребенок не дышит. Попытайтесь вызвать кашлевой рефлекс: на кашлевом толчке инородное тело может выскочить. Это предупредит его продвижение дальше — в бронхи.

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— Как вызвать кашлевой рефлекс?

— Обхватить обеими руками туловище ребенка под грудной клеткой, в области солнечного сплетения, наклонить под углом. А затем сильно и резко нажать. Но если не помогло, следует стимулировать корень языка — нажать черенком ложки или, в крайнем случае, пальцем, чтобы вызвать рвотный рефлекс.

Симптомы отравления слаймом

  • Расстройство желудка.
  • Тошнота, рвота, понос.
  • Головная боль.
  • Сонливость, вялость.
  • Раздражительность и беспокойство.
  • Возможны судороги, контактный дерматит.

«Вся бытовая химия должна находиться в недоступном для детей месте — на верхней полке или в тумбочке под замком»

*— «ФАКТЫ»? Светлана из Харькова. После того как вымою полы в квартире со специальным раствором, сын (ему три с половиной годика) начинает чихать и кашлять. Что делать?

Чистящие и моющие средства часто имеют неприятный запах, вызывают аллергию. Поэтому занимайтесь уборкой, когда ребенок идет в детский сад или на прогулку. После хорошо проветривайте квартиру.

Вообще, со всей бытовой химией взрослым нужно быть крайне осторожными, если в доме есть дети. Даже самое безобидное, с вашей точки зрения, средство должно находиться в недосягаемом для ребенка месте: на верхней полке или в тумбочке под замком. Малыши порой очень изобретательны: они открывают упаковку, которая иногда не поддается и взрослому.

Мне вспоминается интересный случай, о котором рассказывала коллега. Трехлетний мальчик увидел на полке в туалете яркую коробку со стиральным порошком. Несколько раз порывался к ней подобраться, но взрослые его останавливали. Однажды родители проснулись ночью от того, что чихала собака. Оказалось, малыш притащил в туалет маленький стул, залез с него на унитаз и дотянулся до стирального порошка. Снять коробку не смог, но из нее высыпалось немного порошка на собаку, которая наблюдала за мальчиком.

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— Как помочь, если ребенок взял порошок в рот?

Зависит от самочувствия. Можно дать ребенку воды, чтобы смыть крупинки с горла и слизистой пищевода. И сразу вызвать скорую. Если есть возможность, сами выезжайте в больницу. Пострадавшему, у которого нет дыхательной недостаточности, болевого синдрома, тошноты и рвоты, достаточно промыть желудок.

Находясь за городом, где скорую помощь можно ждать полдня, лучше вызвать рвоту: обильно напоить и нажать на корень языка. Хотя есть опасность, что проходящий через пищевод порошок начнет пениться. А при извержении рвотных масс ребенок может вдохнуть и получить ожог дыхательных путей.

Обратитесь за любой медицинской помощью, чтобы малышу поставили желудочный зонд, а затем — в больницу: ситуацию должен оценить врач.

Бытовая химия агрессивна вся, а не только средство для прочистки труб. Средства для мытья посуды токсично действуют на слизистую, ведь они содержат щелочь, вредную для желудка, в котором кислая среда. Также не менее опасна «химия», в состав которой входит кислота. Насколько сильно она подействует, зависит от концентрации. Кислота поражает слизистую ротовой полости, пищевода, желудка и даже дыхательных путей — ее пары вызывают ожог.

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*— Лариса из Днепра. Мой крестник поперхнулся яблочным семечком, и ему пришлось делать бронхоскопию, чтобы удалить инородное тело. Что еще опасно для бронхов?

Все что угодно: любое семечко, кусочек ракушки, горошина или фасолина, крошки хлеба и даже кусочки… скотча. Как-то пришлось лечить семимесячных девочек-двойняшек, которые больше месяца кашляли. Педиатр, посчитав, что лечение безуспешно из-за упорного обструктивного бронхита, направил малышек к нам, но наше лечение тоже не помогало. Когда сестричкам сделали бронхоскопию, оказалось, что в бронхах находятся маленькие кусочки скотча. Возле дивана дети, играя, ободрали обои. Родители решили залепить их скотчем…

При кашле врач, заподозрив вирусную инфекцию, назначает лечение. Если кашель затягивается больше трех-четырех недель, то нужно, во-первых, сделать рентген, а, во-вторых, провести бронхоскопию.

Чем опасны средства, содержащие кислоту или щелочь

  • При вдыхании они могут спровоцировать ожог дыхательных путей.
  • При попадании в рот и глотании — ожог ротовой полости, пищевода, желудка.

«Попавшая в желудок батарейка может вызвать пролежень и даже прободение стенки»

*— Прямая линия? Зоя из Киева. Присматриваю за двумя соседскими малышами-погодками. Они непоседливые, поэтому приходится быть начеку. Боюсь, что ребята могут что-то засунуть в нос или ухо либо проглотить. Что в таком случае делать?

Срочно везти ребенка в приемное отделение стационара. В Киеве, например, можно обратиться в больницу № 17, где есть торакальное отделение, либо к нам, в «Охматдет». Мелкие детали на магнитах крайне опасны, как и батарейки: дети их отрывают или достают и глотают. Магнит, попавший в желудок, не выходит за его пределы. В кислой среде возникает электрическое поле, которое приводит к ожогу слизистой, ее перфорации в течение нескольких часов.

— Как обнаружить в желудке магнит или батарейку?

Сделать рентген. Он хорошо показывает металл, из которого состоит магнит. То же касается и батареек, особенно литиевых — маленьких и плоских (хотя дети умудряются глотать всякие). Если батарейка не застряла в пищеводе, значит, упала в желудок. Кислая агрессивная среда быстро нарушает герметизацию, и токсичный электролит начинает всасываться. Из-за замыкания электрической дуги возникает химический и электрический ожог. Покупая ребенку игрушку на батарейках, родители должны убедиться, что крышка над ними надежно закручена или зафиксирована.

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Иногда врачи, особенно молодые, неадекватно оценивают ситуацию. У нас было несколько детей, родителям которых педиатр в поликлинике говорил: «Ничего, что батарейка. Сходит на горшок — и она выйдет». Если ребенка отправляют домой на три дня ждать, что батарейка окажется в горшке, обратитесь в другую клинику. Причем не откладывая, чтобы получить срочную помощь, пока в желудке нет пролежня, некроза тканей, прободения. И у врачей большой шанс удалить батарейку эндоскопически, предупредив значительные последствия.

*— Могу я поговорить с доктором? Звонит Нина Ивановна из города Збараж Тернопольской области. Часто балую внуков желейными конфетами, которые они очень любят: мишками, зайчиками, жабками. Но прочитала в анонсе «ФАКТОВ», что это опасно и может повредить желудок. Как же так?

Многие родители, бабушки и дедушки справедливо считают, что у ребенка должны быть «вкусные» радости. Но, к сожалению, не все сладости полезны. Сегодня много карамели, в том числе и желейной, изготавливается без добавления натурального сока или пюре, агар-агара либо пектина. Используются искусственные компоненты — загустители, красители, ароматизаторы, агрессивно действующие на слизистую желудка, особенно если малыш лакомится такими сладостями часто и помногу.

Чтобы обезопасить детей, лучше давать им не больше одной желейки в день. Однако гораздо полезнее вместо сомнительной карамельки предложить кусочек молочного шоколада, но только если малышу уже исполнилось три года.

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*— Инна из Гостомеля Киевской области. Мне приходится принимать много лекарств, а с нами еще живет пожилая мама. Боюсь, что до препаратов доберется дочка. Как избежать опасности?

Взрослые, особенно пожилые, часто опрометчиво оставляют свои лекарства на видном месте, руководствуясь тем, что таблетки всегда должны быть под рукой. А малыши, привлеченные ярким цветом препаратов или красивой баночкой, дотягиваются. Хорошо, если дети просто играют упаковкой, но часто достают из нее таблетки, берут в рот и глотают. В наше отделение токсикологии время от времени привозят таких деток, порой в очень тяжелом состоянии. Помните: любые лекарства нужно держать там, где ребенок их не достанет.

Кроме таблеток и настоек, опасны и сосудосуживающие капли в нос. Ребенок нажимает красивый флакончик, как это делала мама, и вместо одной-двух капель лекарство льется струйкой. Бывает, и сами взрослые, задумавшись, используют намного больше положенной дозы. Обычно у детей и так низкое артериальное давление, а из-за передозировки капель возникает гипотония. Ребенок впадает в сонливость, и ему требуется экстренная помощь.

Что делать? Сразу вызвать скорую, сказав, что произошло отравление лекарствами. До ее приезда следует хорошо промыть нос (обычной водой или солевым раствором), обильно напоить ребенка и вызвать у него рвоту, чтобы уменьшить всасывание препарата.

Первая помощь при передозировке лекарств

  • Вызвать скорую.
  • Промыть нос.
  • Пополоскать горло.
  • Дать много воды и вызвать рвоту.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему у ребенка в желчном пузыре может появиться камень и как этого избежать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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