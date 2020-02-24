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Мир

Серость и бездарность торжествуют: Макаревич рассказал, что его раздражает в России (видео)

8:51 24 февраля 2020 520
Макаревич
Инф. «ФАКТОВ»

Бессменный фронтмен группы «Машина времени», которая в 2019 году отметила свое 50-летие, Андрей Макаревич в интервью DW поделился своими мыслями об изменении российской конституции, протестах в Москве, современной российской действительности.

По его словам, телевидение в России превращается в помойку, суд — в произвол. В стране прогрессирует бездарность и серость и агрессия торжествуют.

Кроме того, музыкант рассказал, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском. Макаревич знаком с Зеленским давно. Он признался, что теперешний украинский президент ему симпатичен, отметил, что Зеленский «не ворюга, не врун и не жлоб».

Напомним, ранее Андрей Макаревич жестко высказался о росТВ, которое, по его мнению «калечит людей», показывая только успехи России. При этом за кадром остаются ужасные условия жизни обычных россиян.

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