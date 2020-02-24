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Заливщик льда стал в ворота команды НХЛ и сотворил сенсацию: этот день он запомнит навсегда (видео)
История, подобная сказке, которая становится былью, произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Хариккейнс». По ходу игры травмировались оба вратаря гостей, и в середине второго периода тренер «Каролины» вынужден был прибегнуть к экстренному ходу и выпустить на лед… 42-летнего заливщика льда Дэйва Эйрса.
Замена произошла при счете 3:1 в пользу гостей, но на перерыв перед последним периодом команды ушли при минимальном преимуществе «Харрикейнс» (4:3). Голкипер был подавленным, но партнеры поддержали его: «Просто наслаждайся моментом. Мы не расстроимся, даже если ты пропустишь 10 шайб». В итоге воодушевленный Эйрс, который в 2005 году перенес трансплантацию почки, а в любительской лиге последний раз играл в 2015-м, парировал восемь бросков и не пропустил в заключительной 20-минутке, а «Каролина» одержала важную победу — 6:3. При этом Дэйв установил рекорд НХЛ, став самым возрастным дебютантом в истории лиги.
После матча Эйрс, признанный лучшим игроком встречи, сделал круг почета на «Скотиабанк Арена» в Торонто, а вся команда «Каролины» встретила его, как героя, устроив ему в раздевалке чемпионский душ.
A moment he'll never forget pic.twitter.com/6tr03wNZ5N— Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020
A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr— Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020
Отметим, что 42-летний заливщик льда не просто так встал в ворота команды НХЛ. Дэйв был заявлен в Торонто, как «экстренный вратарь». Чаще всего это любители, которые когда-то выступали в юниорских лигах, но профессионалами так и не стали. Если существует вероятность, что потребуется срочная замена, то экстренный вратарь приезжает на стадион и облачается в форму. При этом он не закреплен за какой-то командой — его услугами может воспользоваться любой клуб, который окажется в безвыходном положении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч НХЛ не доиграли после того, как игрок «Сент-Луиса» Джей Боумистер потерял сознание в разгар игры.
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