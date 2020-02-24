Украина

Премьер Гончарук заявил, что заработать на квартиру в Украине можно продажей наркотиков

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее заявивший, что в стране нет коррупции в Офисе президента, Кабмине и парламенте, сказал, что ипотечные кредиты настолько дороги для украинцев, что их погашение по силам, разве что, наркоторговцам или же тем, кто торгует оружием.

«Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку», — цитирует премьера «24 канал».

На это заявление тут же отреагировали в социальных сетях. «Стартап от премьера Гончарука», — пишет на своей страничке в Facebook журналист Сергей Руденко.

Эксклюзивный материал о том, удастся ли властям снизить ипотечные кредиты, читайте на сайте «ФАКТОВ».



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