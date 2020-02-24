- 09:55 Пенсию более 10 тысяч гривен получают 260 тысяч украинцев (документ)
- 09:53 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:51 «Нам пытаются впарить чужое»: известный певец разгневался из-за нацотбора на "Евровидение"
- 09:45 Непогода в Украине оставила без света более 250 населенных пунктов
- 09:32 В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross
- 09:29 Премьер Гончарук заявил, что заработать на квартиру в Украине можно продажей наркотиков
- 09:29 В Италии ширится паника в связи с коронавирусом: закрыты театры, соборы, школы
- 09:16 Заливщик льда стал в ворота команды НХЛ и сотворил сенсацию: этот день он запомнит навсегда
- 09:15 Во всем виновата Украина: генерал указал на циничную тактику Путина на Донбассе
- 09:03 «В Антарктиде, попарившись в бане, я окунулась в ледяной воде — и чуть ли не на крыльях летала!»
- 09:00 В Киеве на Сырце прямо посреди улицы забил "гейзер"
- 08:51 Серость и бездарность торжествуют: Макаревич рассказал, что его раздражает в России
Премьер Гончарук заявил, что заработать на квартиру в Украине можно продажей наркотиков
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее заявивший, что в стране нет коррупции в Офисе президента, Кабмине и парламенте, сказал, что ипотечные кредиты настолько дороги для украинцев, что их погашение по силам, разве что, наркоторговцам или же тем, кто торгует оружием.
«Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку», — цитирует премьера «24 канал».
На это заявление тут же отреагировали в социальных сетях. «Стартап от премьера Гончарука», — пишет на своей страничке в Facebook журналист Сергей Руденко.
Эксклюзивный материал о том, удастся ли властям снизить ипотечные кредиты, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...