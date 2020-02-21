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Гончарук заявил, что коррупции на высшем уровне в Украине нет
Во время представления в парламенте отчета правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране нет коррупции на топ-уровне.
«Мы искоренили коррупцию на высшем уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры», — заявил он и добавил, что коррупции нет в правительстве, парламенте и Офисе президента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью прошлого года в Раде разгорелся скандал — исключенная из фракции президентской партии «Слуга народа» Анна Скороход заявляла, что нардепы из монобольшинства получают вторую зарплату в конверте.
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