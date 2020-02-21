24.27 / 24.48 26.19 / 26.52
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гончарук заявил, что коррупции на высшем уровне в Украине нет

13:52 21 февраля 2020 98
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Во время представления в парламенте отчета правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране нет коррупции на топ-уровне.

«Мы искоренили коррупцию на высшем уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры», — заявил он и добавил, что коррупции нет в правительстве, парламенте и Офисе президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью прошлого года в Раде разгорелся скандал — исключенная из фракции президентской партии «Слуга народа» Анна Скороход заявляла, что нардепы из монобольшинства получают вторую зарплату в конверте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тонский

Известный российский актер найден мертвым

Тодоренко

«Простите»: Регина Тодоренко оправдалась за неприкрытое причинное место (фото)

Протесты в Новых Санжарах

Задержания протестующих и круглосуточная охрана санатория: что происходит в Новых Санжарах

Анатолий Гриценко

Гриценко ответил по поводу приговора "за терроризм" в России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер