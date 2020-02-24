- 04:35 "Все серьезнее, чем казалось сначала": Австрия временно закрывала движение поездов из Италии из-за коронавируса
- 04:00 Девочка проглотила заколку-невидимку: та застряла в кишке, а затем пробила стенку желудка и ушла в почку
- 03:18 Ночное обострение на Донбассе: боевики обстреляли мирных жителей
- 02:55 В Киеве на улице Курнатовского маршрутка с пассажирами таранила джип
- 01:57 Париж в осаде: столицу Франции атаковала полчища питающихся человеческой кровью паразитов
- 01:35 "Превращают в стадо": в России тысячи людей устроили давку из-за розыгрыша очередной "халявы"
- 00:50 "Обнаружена группа стран с рисками заражения": Гончарук сделал тревожное заявление о коронарусе
- 00:29 Называла "своим парнем" и признавалась в любви: 33-летняя учительница совратила 14-летнего ученика
- 23.02 23:56 Спасение при помощи пинков и мата: серфер остался в живых, оскорбив акулу и ударив ее в глаз
- 23.02 23:52 Масленица 2020: душевные поздравления и яркие открытки
- 23.02 23:20 "Вчера Сталин, сегодня Путин": в Турции требовали вернуть Украине Крым
- 23.02 23:13 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
"Все серьезнее, чем казалось сначала": Австрия временно закрывала движение поездов из Италии из-за коронавируса
В ночь на понедельник, 24 февраля, власти Австрии остановили движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19, который стал причиной отмены знаменитого Веницианского карнавала.
Об этом пишет издание Oe24.at.
Сообщается, что поезд Eurocity 86 следовал из Венеции в Мюнхен и сделал остановку в Вероне, где двух женщин, обративших на себя внимание из-за сильного кашля и повышенной температуры, сняли с поезда и отправили в госпиталь. Сделанные там тесты не показали у пациенток наличия коронавируса.
Тем не менее проследовавший далее поезд был вновь задержан на станции Бреннер на границе с Австрией. Власти австрийской земли Тироль приняли решение временно остановить движение всех пассажирских поездов из Италии, маршрут которых пролегает через эту пограничную станцию.
Около 300 пассажиров Eurocity 86 ожидали в Бреннере разрешения на поездку в сторону Мюнхена до позднего вечера, после чего поезд смог проследовать дальше. Временный запрет на движение затронул еще два поезда.
В тот же день главный врач швейцарского кантона Тичино, граничащего с итальянской областью Ломбардия, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Италии «серьезнее, чем это казалось сначала». Все пациенты с симптомами, напоминающими заражение коронавирусом, должны быть изолированы и протестированы. Власти опасаются, что инфекция может распространиться и на швейцарской территории.
Впоследствие пришло сообщение, что Австрия разрешила проезд поездов из Италии после проверки на коронавирус. Два поезда, в которых находилось около 500 пассажиров, пропустили через Бреннерский перевал после проведенной проверки.
Напомним, что в результате вспышки коронавируса в Италии (в основном в провинциях Ломбардия и Венето зафиксировано около 160 случаев заражения, большинство из них — в Ломбардии. Состояние 26 больных оценивается как критическое. Три пациента умерли.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса легендарный кутюрье Джорджио Армани проведет показ новой коллекции в пустом зале.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...