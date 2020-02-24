Мир

"Все серьезнее, чем казалось сначала": Австрия временно закрывала движение поездов из Италии из-за коронавируса

В ночь на понедельник, 24 февраля, власти Австрии остановили движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19, который стал причиной отмены знаменитого Веницианского карнавала.

Об этом пишет издание Oe24.at.

Сообщается, что поезд Eurocity 86 следовал из Венеции в Мюнхен и сделал остановку в Вероне, где двух женщин, обративших на себя внимание из-за сильного кашля и повышенной температуры, сняли с поезда и отправили в госпиталь. Сделанные там тесты не показали у пациенток наличия коронавируса.

Тем не менее проследовавший далее поезд был вновь задержан на станции Бреннер на границе с Австрией. Власти австрийской земли Тироль приняли решение временно остановить движение всех пассажирских поездов из Италии, маршрут которых пролегает через эту пограничную станцию.

Около 300 пассажиров Eurocity 86 ожидали в Бреннере разрешения на поездку в сторону Мюнхена до позднего вечера, после чего поезд смог проследовать дальше. Временный запрет на движение затронул еще два поезда.

В тот же день главный врач швейцарского кантона Тичино, граничащего с итальянской областью Ломбардия, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Италии «серьезнее, чем это казалось сначала». Все пациенты с симптомами, напоминающими заражение коронавирусом, должны быть изолированы и протестированы. Власти опасаются, что инфекция может распространиться и на швейцарской территории.

Впоследствие пришло сообщение, что Австрия разрешила проезд поездов из Италии после проверки на коронавирус. Два поезда, в которых находилось около 500 пассажиров, пропустили через Бреннерский перевал после проведенной проверки.

Напомним, что в результате вспышки коронавируса в Италии (в основном в провинциях Ломбардия и Венето зафиксировано около 160 случаев заражения, большинство из них — в Ломбардии. Состояние 26 больных оценивается как критическое. Три пациента умерли.

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