Коронавирус не сдается: число жертв растет, в Венеции из-за инфекции отменили знаменитый карнавал

Мир

Третий случай смерти среди пассажиров, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, зафиксирован в Японии.

По данным Министерства здравоохранения Японии, умер 80-летний мужчина, который был пассажиром круизного лайнера. При этом министерство не предоставило больше никаких подробностей об умершем мужчине, ссылаясь на отсутствие согласия его семьи для разглашения информации. До этого умерли двое пассажиров лайнера, мужчина и женщина, тоже старше 80 лет.

Соединенные Штаты Америки решили оставить на борту Diamond Princess своих граждан и пока отказываются от их дальнейшей эвакуации. Правительства США и Японии обсудили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess, на котором подтверждают заболевание новым коронавирусом.

Японская сторона сначала предложила вернуть американских пассажиров досрочно, но американская сторона настояла на том, что их нужно оставить на борту, и заявила, что перевозки пассажиров увеличивают риск заражения.

Тем временем в Италии обнаружили уже более сотни случаев заражения коронавирусом. В Венеции отменили карнавал из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Зая, передает УНИАН.

«Мы должны принять кардинальные меры», — сообщил он. К этим мерам относится отмена карнавала и «даже больше». По данным местных властей, число инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.

А в Иране зафиксировали еще две смерти от коронавируса и 15 новых случаев инфицирования. Общее число умерших в этой стране возросло до восьми, и это самый высокий показатель за пределами Китая.

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаганпура, общее число больных на территории страны увеличилась до 43 человек. Накануне Министерство здравоохранения Ирана сообщало о 785 случаях вероятного инфицирования коронавирусом COVID-19. В нескольких городах страны закрыты школы, университеты и кинотеатры, отменены спектакли и концерты, спортивные матчи будут проходить без зрителей.

Представитель иранского Минздрава Мину Мохраз заявлял, что коронавирус мог попасть в страну через китайских работников в Куме. Китайская компания строит в регионе солнечную электростанцию. В связи с новыми случаями заболевания Турция и Афганистан закрыли границу с Ираном.

Как писали «ФАКТЫ», новый коронавирус оказался еще опаснее, чем предполагалось ранее. Так, китайские ученые подтвердили фекально-оральный механизм передачи коронавируса. Инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей.

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