24.27 / 24.48 26.20 / 26.55
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Нам пытаются впарить чужое»: известный певец разгневался из-за нацотбора на "Евровидение"

9:51 24 февраля 2020 277
Группа GO_A
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

После уверенной победы в национальном отборе на «Евровидение» группа GO_A, получившая единогласную поддержку судей и зрителей, подверглась критике известного музыканта, лидера группы «Антитела» Тараса Тополи. Он считает, что песня «Соловей» группы GO_A вызывает большое опасение, и не по своему звучанию, а именно смысловому наполнению и корням. Тарас считает, музыканты выступили профессионально, красиво и хорошо вокально. Но песня — чужая, навязанная нам эстетика, это даже хуже, чем третьесортное укро-шароварное творчество.

«Эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами и формами некромантских зиккуриатов — это псевдо-этно.
Это даже не третьесортное укро-шароварное вариво, это — хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. Об обездоленной девушке и Ванюше — ее любимом, который мама (народ) не хочет, но… никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить. Не удивлюсь, если „Ванюша“ (тот, что на севере) поставит нам 12 баллов. Это будет в контексте спецоперации», — высказал свое мнение Тарас Тополя.

Он удивляется, почему на конкурс не поехали Дэвид Аксельрод, Андрей Хаят, Джерри Хейл или Марина Круть.

В комментариях под постом разгорелась горячая дискуссия. Многие не разделяют точку зрения музыканта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как прошел финал нацотбора на «Евровидение», подробности и выступления всех участников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Группа GO_A

«Нам пытаются впарить чужое»: известный певец разгневался из-за нацотбора на "Евровидение"

Гончарук на ТВ

Премьер Гончарук заявил, что заработать на квартиру в Украине можно продажей наркотиков

Масленица

Масленица 2020: поздравления и открытки

Масленица

С Масленицей 2020: красивые открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер