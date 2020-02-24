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«Нам пытаются впарить чужое»: известный певец разгневался из-за нацотбора на "Евровидение"
После уверенной победы в национальном отборе на «Евровидение» группа GO_A, получившая единогласную поддержку судей и зрителей, подверглась критике известного музыканта, лидера группы «Антитела» Тараса Тополи. Он считает, что песня «Соловей» группы GO_A вызывает большое опасение, и не по своему звучанию, а именно смысловому наполнению и корням. Тарас считает, музыканты выступили профессионально, красиво и хорошо вокально. Но песня — чужая, навязанная нам эстетика, это даже хуже, чем третьесортное укро-шароварное творчество.
«Эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами и формами некромантских зиккуриатов — это псевдо-этно.
Это даже не третьесортное укро-шароварное вариво, это — хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. Об обездоленной девушке и Ванюше — ее любимом, который мама (народ) не хочет, но… никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить. Не удивлюсь, если „Ванюша“ (тот, что на севере) поставит нам 12 баллов. Это будет в контексте спецоперации», — высказал свое мнение Тарас Тополя.
Он удивляется, почему на конкурс не поехали Дэвид Аксельрод, Андрей Хаят, Джерри Хейл или Марина Круть.
В комментариях под постом разгорелась горячая дискуссия. Многие не разделяют точку зрения музыканта.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как прошел финал нацотбора на «Евровидение», подробности и выступления всех участников.
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