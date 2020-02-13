Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения выплат

Украина

Проведение пенсионной реформы предусматривает периодическое «осовременивание» или индексацию пенсий — то есть, их автоматический перерасчет в автоматическом режиме.

Проводится он для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали пенсию фактически на уровне прожиточного минимума.

Проводится «осовременивание» по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в стране за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год.

Принято считать, что благодаря указанному перерасчету пенсионные выплаты увеличиваются в среднем на 8,5 -12%.

Очередное повышение пенсий запланировано на март, когда будут проиндексированы пособия, которые рассчитывали, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тыс. 764 грн. 40 коп.: страховые пенсии, назначенные по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), и пенсии военнослужащих срочной службы, назначенные по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Добавки получат и чернобыльцы-ликвидаторы, получающие пенсии, назначенные по Закону «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», и рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране за 2006 год — 928 грн. 81 коп.

Важно помнить, что доплаты по индексации — не одноразовые, они увеличат пенсионное пособие на целый год, до марта следующего года. Но дадут их не всем. Не стоит ждать доплат тем, кто получает максимальные пенсии, социальные пенсии, для начисления которых вообще не было стажа и заработной платы, и все виды спецпенсий, начисление которых уже отменено, но у тех, кому их дали в свое время, они остались. Это госслужащие, прокуроры, судьи, помощники народных депутатов, научные сотрудники. В прошлом году были проиндексированы пенсии 10,3 млн пенсионеров от общего количества 11,3 млн.

На апрель тоже запланировано повышение пенсий — в автоматическом режиме пересчитают их работающим пенсионерам. Доплата им причитается в том случае, если после их выхода на пенсию прошло 2 года, и в это время они работали, увеличивая свой страховой стаж. Такие же доплаты положены и через каждые следующие 2 года работы после перерасчета.

Напомним, что по данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине за январь составил 3082,98 грн. Причем 75,4% всех пенсий — пенсии по возрасту, средний размер которых — 3064 грн. Еще 12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности, средний размер которых — 2641 грн, 5,7% - в связи с потерей кормильца, в среднем по 2916 грн. Пенсии за выслугу лет имеют 5,4% пенсионеров со средним размером в 4500 грн, социальные пенсии получают 0,7% пенсионеров, их средний размер — 1644 грн. А тех, кто ушел на заслуженный отдых и продолжает работать, 2,6 млн человек.

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