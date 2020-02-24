- 11:20 Голая невеста Виктора Павлика шокировала его словами о любви до гроба
- 11:17 Откровения Насти Каменских и признание Тины Кароль: яркие моменты шестого эфира «Голосу країни-10»
- 11:14 «Когда это кончится?!»: Елизавету II шокировала реакция принца Гарри и Меган Маркл на ее решение
- 11:13 Путин страну не удержит: экс-полковник ФСБ предрек распад России
- 11:08 Ксения Собчак довела Любовь Успенскую до истерики
- 11:07 Разработку украинского изобретателя могут применить для борьбы с коронавирусом
- 11:05 Рысь набросилась на дрессировщика: в сеть попало жуткое видео из Южной Осетии
- 10:54 На Донбассе отключили "глушилки" российских телеканалов: Турчинов выступил с громким заявлением
- 10:42 Киев стоит в пробках из-за жуткой непогоды: проблемные направления (карта)
- 10:40 Под Одессой налетчики в масках напали на семью фермера
- 10:40 Где смотреть онлайн «Реал» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:32 Владимир Зубик: «Для сноса «хрущевок» в Киеве нужны серьезные ресурсы и фонд готовых квартир»
Рысь набросилась на дрессировщика: в сеть попало жуткое видео из Южной Осетии
В Южной Осетии во время представления в цирке рысь набросилась на дрессировщика прямо во время выступления. Инцидент произошел в цирке Цхинвала. Ранее в Карелии (Россия) во время циркового шоу медведь набросился на дрессировщика прямо на арене.
Видео из Цхинвала опубликовал в Twitter пользователь с ником «Голый Патриот».
На ролике видно, как дрессировщик тянет животное за поводок, но рысь начинает сопротивляться. В результате дикая кошка бросается на мужчину. К счастью, дрессировщик не получил серьезных травм и смог сам увести животное со сцены.
В Южной Осетии рысь набросилась на дрессировщика прямо во время выступления.— Голый Патриот (@GolyDovolen) February 24, 2020
Ретвит, если пора запретить цирки и живодерство. pic.twitter.com/SmBJsx0xmi
Комментаторы пришли к выводу, что подобные шоу нужно запретить. Пользователей также возмутил тот факт, что между сценой и зрителями не было ограждения.
Как сообщали «ФАКТЫ», в украинских государственных цирках запретили представления с животными. Перед этим по стране прокатились протесты зоозащитников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Когда это кончится?!»: Елизавету II шокировала реакция принца Гарри и Меган Маркл на ее решение (фото)
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...