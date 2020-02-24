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Мир

Рысь набросилась на дрессировщика: в сеть попало жуткое видео из Южной Осетии

11:05 24 февраля 2020 164
рысь
Инф. «ФАКТОВ»

В Южной Осетии во время представления в цирке рысь набросилась на дрессировщика прямо во время выступления. Инцидент произошел в цирке Цхинвала. Ранее в Карелии (Россия) во время циркового шоу медведь набросился на дрессировщика прямо на арене.

Видео из Цхинвала опубликовал в Twitter пользователь с ником «Голый Патриот».

На ролике видно, как дрессировщик тянет животное за поводок, но рысь начинает сопротивляться. В результате дикая кошка бросается на мужчину. К счастью, дрессировщик не получил серьезных травм и смог сам увести животное со сцены.

Комментаторы пришли к выводу, что подобные шоу нужно запретить. Пользователей также возмутил тот факт, что между сценой и зрителями не было ограждения.

Как сообщали «ФАКТЫ», в украинских государственных цирках запретили представления с животными. Перед этим по стране прокатились протесты зоозащитников.

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