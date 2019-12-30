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Общество и люди

В 2020 году в украинских цирках больше не будет представлений с животными, — Бородянский

21:52 30 декабря 2019 102
В 2020 году в украинских цирках больше не будет представлений с животными,&nbsp;— Бородянский
Инф. «ФАКТОВ»

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал одним из важных итогов работы правительства в 2019 году решение о прекращении использования животных в цирковых представлениях. Об этом он написал в Facebook.

Решение является обязательным для государственных цирков, уточнил министр.

«Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. В настоящее время мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будет переданы реабилитационным центрам», — проинформировал министр.

Напомним, после заявления министра Бородянского о намерении запретить использование животных в цирковых представлениях по Украине прокатилась волна акций зоозащитников.

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