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В 2020 году в украинских цирках больше не будет представлений с животными, — Бородянский
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал одним из важных итогов работы правительства в 2019 году решение о прекращении использования животных в цирковых представлениях. Об этом он написал в Facebook.
Решение является обязательным для государственных цирков, уточнил министр.
«Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. В настоящее время мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будет переданы реабилитационным центрам», — проинформировал министр.
Напомним, после заявления министра Бородянского о намерении запретить использование животных в цирковых представлениях по Украине прокатилась волна акций зоозащитников.
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