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Разработку украинского изобретателя могут применить для борьбы с коронавирусом
Коронавирус, который стремительно распространяется по всему миру, дал реальный шанс украинскому изобретателю Алексею Кулишову из Угледара Донецкой области наладить серийное производство своего детища — уникального ионизатора воздуха. Изобретатель сообщил «ФАКТАМ», что на днях ему позвонила генеральный директор «Украино-китайского международного делового центра» кандидат экономических наук Гуань Сень Мей с вопросом, может ли его установка помочь остановить распространение коронавируса в Китае.
— Госпожа Гуань Сень Мей попросила прислать информацию о моей ионизаторе на английском языке, я взялся это сделать, — сообщил «ФАКТАМ» Алексей Кулишов. - Всячески пытаюсь найти инвестора для начала серийного производства установки. По этому поводу примерно год назад беседовал с госпожой Гуань Сень Мей. Но тогда разговор остался без последствий. Теперь же она вспомнила обо мне и вышла на связь. Уверен, что мой ионизатор справится с коронавирусом, как и с любыми другими вирусами и бактериями.
Я дипломированный физик, в свое время заинтересовался знаменитой люстрой Чижевского. Понял в чем ее основной недостаток: вместе с воздухом она ионизирует все, что в нем находится — пыль, споры, бактерии, вирусы, другие микрочастицы. Ионизированная пыль гораздо опаснее обычной. Вот я и разработал способ предварительной очистки воздуха — моя установка убирает из него 99,9 процента взвешенных частиц, в том числе вирусов и бактерий. Оказалось (это проверено на конкретных людях), очищенный ионизированный воздух оказывает целебный эффект на больных аллергией и астмой.
По словам Алексея Кулишова, он тратит на ионизатор почти всю свою пенсию. В качестве мастерской они с зятем используют два гаража, имеющихся в их распоряжении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Китае разработали вакцину от коронавируса. Правда, препарат требует дополнительной проверки.
Фото предоставлено Алексеем Кулишовым
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