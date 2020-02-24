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Украина

Разработку украинского изобретателя могут применить для борьбы с коронавирусом

11:07 24 февраля 2020 212
Алексей Кулишов
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Коронавирус, который стремительно распространяется по всему миру, дал реальный шанс украинскому изобретателю Алексею Кулишову из Угледара Донецкой области наладить серийное производство своего детища — уникального ионизатора воздуха. Изобретатель сообщил «ФАКТАМ», что на днях ему позвонила генеральный директор «Украино-китайского международного делового центра» кандидат экономических наук Гуань Сень Мей с вопросом, может ли его установка помочь остановить распространение коронавируса в Китае.

— Госпожа Гуань Сень Мей попросила прислать информацию о моей ионизаторе на английском языке, я взялся это сделать, — сообщил «ФАКТАМ» Алексей Кулишов. - Всячески пытаюсь найти инвестора для начала серийного производства установки. По этому поводу примерно год назад беседовал с госпожой Гуань Сень Мей. Но тогда разговор остался без последствий. Теперь же она вспомнила обо мне и вышла на связь. Уверен, что мой ионизатор справится с коронавирусом, как и с любыми другими вирусами и бактериями.

Я дипломированный физик, в свое время заинтересовался знаменитой люстрой Чижевского. Понял в чем ее основной недостаток: вместе с воздухом она ионизирует все, что в нем находится — пыль, споры, бактерии, вирусы, другие микрочастицы. Ионизированная пыль гораздо опаснее обычной. Вот я и разработал способ предварительной очистки воздуха — моя установка убирает из него 99,9 процента взвешенных частиц, в том числе вирусов и бактерий. Оказалось (это проверено на конкретных людях), очищенный ионизированный воздух оказывает целебный эффект на больных аллергией и астмой.

По словам Алексея Кулишова, он тратит на ионизатор почти всю свою пенсию. В качестве мастерской они с зятем используют два гаража, имеющихся в их распоряжении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Китае разработали вакцину от коронавируса. Правда, препарат требует дополнительной проверки.

Фото предоставлено Алексеем Кулишовым

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