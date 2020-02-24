Путин страну не удержит: экс-полковник ФСБ предрек распад России

Мир

Российский президент Владимир Путин, мечтающий о реванше за развал СССР, не удержит находящуюся в глубоком кризисе Россию, где население все больше и больше не довольно властью.

Об этом в интервью «Обозревтелю» заявил политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, отметивший, что Путин думает, что останется у власти навсегда.

«Он считает, что да, я считаю, что нет. Не знаю примеров вечной власти. Самая вечная была у большевиков — 70 лет, и режим Кимов в Северной Корее. Что-нибудь обязательно произойдет, мы не вечные», — сказал Гудков и добавил: «Я не говорю, что мы должны ждать смерти Путина, но думаю, он не удержит страну».

Политик отметил, что сейчас Россия находится в глубочайшем кризисе, а недовольство населения страны властью растет. «Нет ни одного здорового звена на сегодня в российском государстве, все больное, гнилое и фальшивое. Путин состарится и станет немощным, так что эта власть себя давно исчерпала», — подчеркнул Гудков, не исключающий распад России на несколько государств: «Восстание, бунт, война, революция, что угодно. Распад на несколько государств не исключен».

В то же время он заявил, что не хотел бы развала России, отметив, что чем больше страна, тем больше она имеет влияние на мировую цивилизацию. «Вот Китай чем берет? Своей огромностью. Не хотел бы, чтобы наша страна разваливалась, но такой вариант очень вероятный. СССР тоже веками создавался, а потом раз — и исчез», — добавил Геннадий Гудков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путин, забыв об аннексии Крыма и развязанной войне на Донбассе, обвинил в ухудшении отношений с Украиной «националистов» и страны Запада.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter