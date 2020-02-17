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Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз
Известный российский политолог Валерий Соловей, ранее заявивший, что 2019 год был последним спокойным годом России, считает, что Кремль попытается взять реванш за развал Советского Союза и, вероятно, в скором времени развяжет новую войну.
«Развернется невидимая миру, по счастью (это очень хорошо, что невидимая) ожесточенная борьба за принятие определенных решений. Если решения эти будут приняты, на все про все уйдет 2−3 недели, то тогда мы окажемся с вами в совершенно другой стране и, возможно даже, в другом мире», — заявил политолог в эфире «Эха Москвы».
При этом он не уточнил, с кем именно будет воевать Россия, упомянув о «геополитическом ревизионизме». «С кем Россия захочет, с тем она и начнет воевать, вы же понимаете. Мы же хотим мир, желательно весь», — отметил он и добавил: «Мы не знаем, что нас ожидает. По счастью, большинство наших соотечественников не представляет, что нас может ожидать».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Валерий Соловей, анализируя политическую ситуацию в мире, отмечал, что она сейчас благоприятна для реализации плана Кремля — втягивания Украины в новое союзное государство.
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