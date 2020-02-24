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Общество и люди

Одесских первоклассников перед школой хотят проверять в полиции

11:50 24 февраля 2020 493
Дети в классе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Еще не окончился текущий учебный год, но чиновники уже озаботились приемом в школу будущих первоклашек. Так, любопытную новость озвучила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Суть сводится к тому, что в этом году справки о фактическом месте проживания ребенка, который поступает в первый класс, будут проверять совместно с правоохранителями.

Вызвано это тем, что за каждой школой закреплены определенные городские микрорайоны и улицы. Поэтому право первоочередного зачисления в школы — за детьми, которые проживают по указанным адресам. Если же в первых классах остаются вакантные места, тогда зачисляют детей, которые живут «вне микрорайона». Подобная система набора не по душе многим родителям, которые хотят определить ребенка в «нормальную школу» (во всяком случае, по отзывам).

Директор одесского «образовательного» департамента заявила, что «принцип территориальной доступности, правильный по сути, не работает и теряет смысл». Она сослалась на то, что из родительского чата ей прислали образчик объявления.

Буйневич обратилась через Facebook к руководителям ОСМД и агентств недвижимости: «В этом году совместно с администрацией инициируем проверки таких справок правоохранителями. Нашли кормушку … Информацию передам для проверки».

Иными словами, фактическое место проживания ребенка будет проверять полиция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие документы требовали при приеме ребенка в школу в 2019 году.

Также сообщалось, что во Львовской области детей в школу записывали с помощью технологии Blockchain.

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