Премия «Топ-25 бизнес-леди Украины»: Инна Костыря стала лучшей в сфере образования

Украина

Премию «Топ-25 бизнес-леди Украины» по версии журнала «Власть денег» в номинации «Образование» получила проректор Киевского университета культуры и искусств Инна Костыря. В рейтинг вошли женщины, сумевшие добиться в 2019 году успехов и выдающихся достижений в бизнесе.

Самых успешных бизнес-леди Украины выбирали читатели на сайте «ДС», голосование продолжалось более месяца. Чтобы сохранить интригу, за день до торжественной церемонии награждения результаты скрыли — и участницы, и сами организаторы узнали о том, кто же стал победительницей в каждой из восьми номинаций, уже во время праздника.

Торжественная церемония награждения проходила в Hyatt Regency.

«Я счастлива получить эту награду. Надеюсь, что университет культуры был и остается самым лучшим и прогрессивным вузом, где учатся талантливые и успешные студенты. Будущее — за нашей прекрасной молодежью», — сказала Инна Костыря на сцене, получая почетную награду — хрустальную шахматную королеву.

Она также отметила, что впервые как бизнес-леди отметили представительницу сферы образования.

Справка

Инна Костыря окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) и Академию государственного управления при президенте Украины. Трудовую деятельность начала в 2000 г. в КНУКиИ. В 2009 г. удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины». В 2010 г. защитила диссертацию на тему «Политико-идеологические приоритеты управления культурой в период развития украинского государства» и получила ученую степень кандидата политических наук. В 2016 г. получила ученую степень доктора политических наук, защитив диссертацию на тему «Современные геокультурные стратегии в политике трансрегионального коммуникативного взаимодействия». Сейчас Инна Костыря является профессором и возглавляет кафедру международных отношений КНУКиИ.

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