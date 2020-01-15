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Крошечная собака шокировала кота своим дружелюбием (видео)
В одном из зоомагазинов столицы Таиланда Бангкока засняли любопытную сценку встречи собаки и кота. Крошечный карликовый пинчер по кличке Лаки сидит в специальной переноске, пристегнутой к груди хозяйки. И дает понять, что, если бы мог, то с удовольствием познакомился поближе с черным котом, который отнесся к нему с недоверием.
Нервный кот, который слегка превосходит по размерам собаку, дважды пытается принюхаться к новому знакомому, но, как только тот шевелится, отшатывается в сторону, после чего смотрит пристально и настороженно, не зная, как реагировать.
«Кот кажется слегка сбитым с толку из-за того, что мой песик слишком дружелюбен», — написала владелица Лаки На-он Конгталанант.
Ранее «ФАКТЫ» писали, о видео, в котором кошка бескорыстно помогла котенку.
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