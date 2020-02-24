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Кошка, к которой пристает назойливая сорока, удивила сеть ангельским терпением (видео)
В аккаунте Only In Australia в соцсети Facebook было опубликовано видео с кошкой, которая произвела впечатление на пользователей своим ангельским терпением. К кошке по кличке Белла пристает назойливая ручная сорока Аня. Птица бесстрашно пытается выдрать у Беллы шерсть, дергает ее за ошейник, хватает клювом за уши, царапает лапами. А кошка стоически переносит это, моментами пытаясь мягко отстранить Аню лапой или отодвинуться от нее. Это длится довольно долго. Но в конце концов у Беллы сдают нервы: она сбежала и спряталась от своей мучительницы. Причем Аня пыталась ее преследовать.
«Кошка не трогает птицу только потому, что знает, что она член семьи. Удивительно, насколько умны животные», «Чудесная дружба», «Какая толерантность!» — писали в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как надоедливая сорока действует на нервы кошке, пытаясь схватить ее за хвост.
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