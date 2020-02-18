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- 17:49 Нежная дружба щенка и голубя умилила сеть
Нежная дружба щенка и голубя умилила сеть (фото, видео)
Пользователей сети умилила нежная дружба двухмесячного щенка чихуахуа и голубя по имени Герман. Щенка Ланди в январе этого года приютили сотрудники нью-йоркской организации Mia Foundation, которая опекает животных с врожденными дефектами. У Ланди наблюдаются проблемы с ходьбой, что вызвано, по-видимому, повреждением позвоночника.
В Mia Foundation щенок познакомился с давним местным жителем Германом, который не может летать. Птица сразу же взяла малыша под свою опеку. Они почти все время проводят вместе. Работники приюта теперь сомневаются в том, что Герман — самец. Поскольку у него явно работают материнские инстинкты.
Для собачки собираются сделать специальную «инвалидную коляску», чтобы она могла передвигаться. А потом для нее надеются подыскать приемную семью.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что осиротевший теленок начал считать себя собакой после того, как его «усыновила» семья овчарок.
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