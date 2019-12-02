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Надоедливая сорока действует на нервы кошке, пытаясь схватить ее за хвост: сеть повеселило видео
Жительница канадской провинции Альберта опубликовала видео, повеселившее сеть. Ее 15-летняя кошка по кличке Феникс спокойно сидела возле дома, размышляя о своих кошачьих делах, когда к ней пристала надоедливая сорока. Птица, издававшая громкое верещание, действовала мирно настроенной Феникс на нервы, пытаясь подобраться к ней с тыла и схватить за хвост. Когда кошка опасливо оглядывалась, сорока отступала. В конце концов она все же ухитрилась клюнуть Феникс, вызвав ее справедливое негодование. Пожилая кошка, однако, почти сразу же прекратила погоню за улетевшей обидчицей. А та, воспользовавшись этим, сразу же вернулась. По словам хозяйки, Феник любит проводить время на солнышке на заднем дворе — вместе с «птицами и белками».
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