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В России хлеб начали продавать в кредит? Сеть обсуждает интересное фото
В сети активно тиражируют интересную фотографию из магазина, где покупателям предлагают взять батон в… кредит.
Где и когда она сделана — не известно. Фото, в частности, появилось в социальных сетях на страничке «ОТСОС — отдельные территории с отдельным статусом».
«На России начали продавать хлеб в кредит — „батон нарезной возьми в кредит“. Это успех. Ждем подобных нововведений от руководства республик. Зато без бэндер», — говорится в комментарии к фото.
Один из интернет-пользователей предположил, что фото могли подкорректировать при помощи фотошопа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в российском Ставрополе на Масленицу людей угощали блинами со снегоуборочных лопат, в российских магазинах появились «лопатные» тарелки.
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