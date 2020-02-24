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В России хлеб начали продавать в кредит? Сеть обсуждает интересное фото

13:48 24 февраля 2020 350
Батон в рассрочку
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сети активно тиражируют интересную фотографию из магазина, где покупателям предлагают взять батон в… кредит.

Где и когда она сделана — не известно. Фото, в частности, появилось в социальных сетях на страничке «ОТСОС — отдельные территории с отдельным статусом».

«На России начали продавать хлеб в кредит — „батон нарезной возьми в кредит“. Это успех. Ждем подобных нововведений от руководства республик. Зато без бэндер», — говорится в комментарии к фото.

Один из интернет-пользователей предположил, что фото могли подкорректировать при помощи фотошопа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в российском Ставрополе на Масленицу людей угощали блинами со снегоуборочных лопат, в российских магазинах появились «лопатные» тарелки.

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